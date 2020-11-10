Помпео предсказал «передачу власти второй администрации Трампа»

В США состоится «плавная передача власти второй администрации» действующего президента Дональда Трампа, заявил глава Госдепа Майк Помпео.

Он заявил это на брифинге в ответ на вопрос о передаче власти Джо Байдену. Помпео добавил: «Мы посчитаем все голоса». Госсекретарь также сказал, что состоится «плавная» передача власти вне зависимости от того, кто будет объявлен главой американского государства. Он счел «абсурдными» заявления о том, что Трамп не хочет признавать свое поражение на выборах. Помпео заявил: «И вы знаете об этом. И вы спросили об этом, потому что это абсурдно», – передает РИА «Новости».

Напомним, в субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах. Не исключено, что состоится столкновение кандидатов в Верховном и прочих судах.

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