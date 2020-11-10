Помпео анонсировал визиты в Грузию, Турцию и Израиль

Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео сообщил, что намерен отправиться в пятницу с визитами в Грузию, Турцию, Францию, Израиль, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

«Я вновь отправляюсь в поездку в пятницу на этой неделе. В этот раз во Францию, Турцию, Грузию, Израиль, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию», – передает ТАСС его слова.

Также Помпео отметил, что контакты будут разноплановыми, но многие из них сосредоточатся на вопросе о достижении мира и взаимодействия на Среднем Востоке.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг информацию о выдвигаемых госсекретарем США Майком Помпео требованиях, подчеркнув, что его и американского дипломата связывают «очень добрые отношения».