Лукашенко похвалился хорошими отношениями с Помпео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг информацию о выдвигаемых госсекретарем США Майком Помпео требованиях, подчеркнув, что его и американского дипломата связывают «очень добрые отношения».

Лукашенко заявил, что у него с Помпео «очень добрые отношения», передает Sputnik «Беларусь».

«Все, что пишут в Telegram-каналах – это фигня. Ничего он от меня не требовал, был очень теплый, добрый такой разговор», – добавил глава государства.

При этом, по словам Лукашенко, он предупредил главу американской дипломатии о готовности Белоруссии дать ответ в случае агрессии со стороны соседних стран: «Я ему прямо сказал, по-дружески: «Майк, несмотря на это, я ж понимаю, что происходит». И я его предупредил: если только там дернутся со стороны Польши, Литвы и, может, Украины (это даже не обсуждается, им не до этого), а вот поляки и литовцы, в основном поляки (что там литовцы – армии нет), – ну, мы будем отвечать».

Помпео, в свою очередь, заверил, что этого «не может никогда быть и не будет», добавил Лукашенко.

Напомним, 24 октября Лукашенко провел телефонные переговоры с Майком Помпео, диалог прошел по инициативе американской стороны. Сообщалось, что Помпео потребовал от Лукашенко освободить гражданина США Виталия Шклярова и дать ему покинуть республику.