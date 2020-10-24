Посольство США посоветовало согражданам в Минске запастись едой Помпео позвонил Лукашенко 24 октября 2020, 18:46 Текст: Алексей Дегтярев

Белорусский лидер Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, диалог прошел по инициативе американской стороны. «Помпео позвонил Лукашенко. Президент Белоруссии и госсекретарь США только что говорили по телефону», – говорится в сообщении Telegram-канала «Пул первого». Подробности беседы политиков не раскрываются. Ранее Помпео заявил, что США продолжат «привлекать к ответственности» власти Белоруссии за «подрыв демократии» в республике. Минфин США объявлял о введении санкций в отношении восьми белорусских чиновников, включая главу МВД Юрия Караева и секретаря ЦИК Елену Дмухайло.

