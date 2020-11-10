Алиев назвал сроки вывода войск ВС Армении из Карабаха

Существует график вывода войск Армении из Нагорного Карабаха, до конца месяца вывод должен состояться, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром обороны и начальником национального разведывательного управления Турции Хулуси Акаром и Хаканом Фиданом.

«Уже есть график вывода армянских вооруженных сил с наших земель. До конца месяца они обязаны покинуть все территории, оставшиеся оккупированными. Поэтому [предполагаемое] создание этого [российско-турецкого] центра [по контролю за прекращением огня] в кратчайшие сроки принесет большую пользу», – передает слова Алиева ТАСС.

По словам президента, Баку всегда хотел одинаковой роли России и Турции в карабахском конфликте и добился этого, сообщает РИА «Новости». «Сегодня в ходе разговора с моим дорогим братом [президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом], в частности, обсудили совместную турецко-российскую деятельность в центре по контролю за режимом прекращения огня. Считаю, что это очень важный шаг. Это новый формат сотрудничества в регионе. Мы всегда хотели, чтобы Турция и Россия получили одинаковую роль в армяно-азербайджанском Нагорно-Карабахском конфликте, и мы сегодня добились этого», – сказал президент.

Азербайджан также намерен в ближайшее время обсудить с Россией и Турцией создание центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.

Напомним, во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. При этом президент Армении Армен Саркисян узнал об этом из СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже российский лидер Владимир Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта.

Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция. Официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила вопрос о размещении миротворцев России в Карабахе.

Во вторник был опубликован полный текст заявления президента России Владимира Путина, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева о прекращении огня в Карабахе. В нем не упоминается Турция.

Путин заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе – это «по-настоящему большая трагедия», Москва рассчитывает на установление долгосрочного мира в регионе. Президент России отметил мужество Алиева и Пашиняна, которое они проявили при принятии решения по урегулированию в Нагорном Карабахе.