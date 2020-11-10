Эрдоган назвал правильным шагом соглашение по Карабаху

Соглашение по прекращению огня в Нагорном Карабахе является правильным шагом на пути к постоянному урегулированию конфликта, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным.

«Наш президент провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Он отметил, что вчера вечером был сделан правильный шаг на пути к стабильному урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Эрдоган заявил, что Турция будет осуществлять вместе с Россией наблюдательную и надзорную деятельность по прекращению огня на базе совместного центра, который будет создан в районе, определяемом Азербайджаном на территории, освобожденной от оккупации Армении», – цитирует РИА «Новости» сообщение администрации Эрдогана.



В сообщении подчеркивается, что перемирие является «важным вкладом, который Турция и Россия внесли вместе, и эта возможность должна быть использована для установления справедливого и прочного мира и стабильности в регионе».

По словам турецкого лидера, «ситуация в Нагорном Карабахе демонстрирует необходимость сотрудничества между Турцией и Россией в урегулировании региональных конфликтов и кризисов». «Президент Эрдоган отметил, что необходимо придерживаться такого же духа сотрудничества и по сирийскому кризису, и здесь (в Сирии) может быть установлен аналогичный механизм», – говорится в распространенном канцелярией Эрдогана коммюнике, передает ТАСС.

Напомним, во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. При этом президент Армении Армен Саркисян узнал об этом из СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже российский лидер Владимир Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта.

Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция. Официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила вопрос о размещении миротворцев России в Карабахе.

Во вторник был опубликован полный текст заявления президента России Владимира Путина, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева о прекращении огня в Карабахе. В нем не упоминается Турция.

Путин заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе – это «по-настоящему большая трагедия», Москва рассчитывает на установление долгосрочного мира в регионе. Президент России отметил мужество Алиева и Пашиняна, которое они проявили при принятии решения по урегулированию в Нагорном Карабахе.