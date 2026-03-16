При возведении линии обороны в Донбассе погибли 68 строителей

    Иран держит в запасе козырь против США
    Появились данные о новом типе атаковавших Москву беспилотников
    Трамп пригрозил странам НАТО за отказ помочь в Ормузском проливе
    В трех городах России ограничили скорость домашнего интернета
    ОАЭ экстренно остановили погрузку нефти в порту Фуджайра
    Британия отказалась отправлять корабли в Ормузский пролив
    Израиль заявили об уничтожении самолета аятоллы Хаменеи
    Страны ЕС стали расходовать запасы газа с прошлых лет
    Граждане Казахстана высказались за изменение конституции
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Верования в США тонут в Ормузском проливе

    Призывы США к другим странам поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива разрушают пузырь ожиданий от американцев, созданный по всему миру за прошедшие десятилетия с подачи Вашингтона. Хотя для способности достигать целей силой США не нуждаются ни в каких союзниках по НАТО.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия возвращает влияние в Сирии

    Налаживая диалог с новыми сирийскими властями, Россия стремится как сохранить свое геостратегическое влияние на Ближнем Востоке, так и пытается не допустить инволюции сирийской государственности. На фоне ближневосточной войны это более чем важно.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Что современному человеку стоит знать про Хабермаса

    У Ницше есть фразы, которые можно вытатуировать искреннему человеку на груди. У Хабермаса есть предложения на сорок восемь слов про логику научного познания. Пубертатного читателя, ищущего что-то против системы, он к себе не притянет никогда.

    16 марта 2026, 13:31 • Новости дня

    Хуснуллин заявил о гибели 68 строителей при возведении линии обороны Донбасса

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе обстрелов во время возведения оборонительных сооружений в Донбассе и Новороссии погибли 68 строителей, принимавших участие в этих работах, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

    В ходе строительства оборонительных инженерных сооружений в Донбассе и Новороссии под обстрелами погибли 68 строителей, передают «Вести».

    Как рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, к этим работам привлекли 35 тыс. человек, которым пришлось работать под прямым огнем.

    Кроме того, Хуснуллин заявил, что опыт восстановления Мариуполя за два года беспрецедентен в мировой практике. По его словам, ни в одном государстве не удавалось столь быстро вернуть жизнедеятельность в город с населением 500 тыс. человек. Вице-премьер подчеркнул уникальность проведенной работы.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о масштабном обновлении дорожной сети и коммунальной инфраструктуры в Донбассе.

    15 марта 2026, 18:51 • Новости дня
    В Госдуме объяснили жесткий отказ Ушакова французским дипломатам
    Tекст: Ольга Иванова

    Зампред комитета Госдумы Светлана Журова указала, что жесткая реакция помощника президента Юрия Ушакова на переговорах могла быть вызвана неприемлемыми условиями со стороны Франции.

    Помощник президента России Юрий Ушаков мог проявить жесткость на встрече с французскими дипломатами только в исключительном случае, заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, передает Lenta.ru. По ее словам, Ушаков – дипломат с большим опытом и не стал бы вести себя резко без серьезных оснований.

    Журова выразила сомнения в том, что Ушаков отказал французской делегации в грубой форме. Она предположила, что причина могла крыться в неприемлемых условиях, выдвинутых французами, а сообщения о форме отказа могли быть преувеличены.

    Депутат подчеркнула, что детали обсуждения на встрече неизвестны, и напомнила о существовании договоренностей между Россией и Дональдом Трампом. Она объяснила: «Ушаков просто так жестко себя вести не будет, если не было с той стороны определенных моментов. Это не наш метод».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Франции посетил Москву для обсуждения ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни одного признака реального стремления Парижа к мирному диалогу по Украине не прозвучало во время визита.

    16 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Появились данные о новом типе атаковавших Москву беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Для удара по российской столице использовались беспилотники FP-1, способные преодолевать большие расстояния и нести крупный заряд, пишут СМИ.

    Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Москву с помощью дронов FP-1. По данным источника, длина этих беспилотников составляет 3,5 метра, а дальность их полета достигает 1,2 тыс. километров, передает Lenta со ссылкой на Telegram Shot.

    Указывается, что FP-1 способны перевозить до 50 кг взрывчатых веществ, что делает их опасным средством для проведения диверсионных операций на значительном расстоянии. Согласно предварительной информации, запуск дронов осуществлялся с территории трех областей Украины: Хмельницкой, Николаевской и Черниговской.

    Ранее дежурные средства противовоздушной обороны за последние 48 часов поразили около 250 беспилотников, которые направлялись на российскую столицу.

    В ночь с воскресенья на понедельник над страной уничтожили 145 украинских БПЛА.

    15 марта 2026, 14:14 • Видео
    Кто надоумил Трампа начать войну

    Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    15 марта 2026, 15:30 • Новости дня
    Военный эксперт: Конфликт с Ираном подсветил проблемы флота США

    Tекст: Евгений Поздняков

    США не готовы к тому, что по интернету будут распространяться фотографии потопленных американских авианосцев, которые уничтожили иранские беспилотники. Именно поэтому Штаты хотят прикрыться кораблями иных государств, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив.

    «Просьба Штатов подсвечивает и проблемы американского флота. Америка обладает большим количеством мощных и дорогостоящих кораблей. Однако Иран наносит по ним удары с помощью беспилотников», – рассказывает военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Дроны дешевы, их много, а профессиональных пилотов БПЛА у Тегерана хватает. Соответственно, США столкнулись с ситуацией, когда Исламская республика способна пустить ко дну их самые мощные орудия при помощи двух-трех копеечных устройств. Медийный эффект от потери авианосца, таким образом, значительно бы навредил репутации Штатов», – считает собеседник.

    «Чтобы быть объективным, добавлю: эта проблема не является эксклюзивной для Вашингтона. В начале СВО мы также сталкивались с необходимостью изменения подходов в рамках ведения боевых действий на море. Что касается США, то просьбу Трампа стоит рассматривать именно в медийном аспекте», – уточняет он.

    «Глава Белого дома надеется привлечь корабли других государств, чтобы именно они стали целью для иранских беспилотников. Насколько это осуществимо – непонятно. В конечном счете большой поддержкой конфликт Штатов и Ирана не пользуется даже среди государств коллективного Запада», – полагает эксперт.

    «Конечно, подобные заявления также наносят ущерб международному восприятию США как лидирующей военной силе. Но, видимо, в Америке считают, что это – необходимая жертва. Собрать коалицию хотя бы из нескольких союзных стран на сегодняшний день для Вашингтона более предпочтительно», – заключил Козюлин.

    Ранее Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности водной артерии, пишет The Washington Post. «Персонального приглашения» оказать поддержку Штатам удостоились, в частности, Франция, Япония, Южная Корея, Британия и даже Китай.

    Как отметил Трамп, в настоящий момент США уже «уничтожили 100% военного потенциала Ирана», но Тегерану «ничего не стоит отправить дрон-другой, сбросить мину или выпустить ракету малой дальности где-то вдоль или внутри этого водного пути независимо от того, насколько сокрушительное поражение они потерпели».

    В соцсети TruthSocial глава Белого дома также подчеркнул, что пока Америка будет ожидать решения со стороны других государств, ее военные «продолжат нещадно бомбить береговую линию и постоянно расстреливать иранские лодки и корабли в воде». Свой пост Трамп завершил обещанием, что Ормузский пролив «так или иначе» в скором времени будет «открыт, безопасен и свободен».

    В следующем сообщении президент Штатов добавил, что США уже разгромили и «полностью уничтожили Иран» в экономическом, а также военном отношении. Тем не менее, по его оценке, страны, которые получают нефть через Ормузский пролив, «должны позаботиться об этом проходе». Впрочем, далеко не все государства согласны с предложением Вашингтона.

    Так, Норвегия отказалась направить собственные корабли на Ближний Восток. Как отметила Марита Хюндешхаген, министр обороны страны, ситуация в этом регионе остается тревожной и «очень серьезной». В связи с этим глава военного ведомства призвала стороны конфликта соблюдать международное право, защищать гражданское население и искать дипломатические пути разрешения противоречия.

    16 марта 2026, 03:17 • Новости дня
    Tекст: Антон Антонов

    Если страны альянса не ответят на просьбу США помочь с безопасностью Ормузского пролива, НАТО ждут негативные последствия, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Если ответа не последует или если это будет отрицательный ответ, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Президент США напомнил, что ранее Америка поддержала страны НАТО по вопросам Украины, несмотря на значительное расстояние между государствами и на то, что США «не обязаны были помогать им с Украиной».

    Трамп также выразил мнение, что Иран не представляет серьезной угрозы судоходству в Ормузском проливе после американской атаки, которая, по его словам, привела к уничтожению иранского флота, ВВС и систем ПРО. Он добавил, что Иран может лишь создать незначительные препятствия, заминировав воды пролива.

    Американский лидер сообщил, что США ведут переговоры примерно с семью странами по вопросу обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. По его словам, пока рано говорить, какие государства примут участие в этих мерах, поскольку переговоры продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности водной артерии.

    15 марта 2026, 23:35 • Новости дня
    Украинский омбудсмен пожаловалась на переход детей во Львове на русский язык

    Украинский омбудсмен Ивановская: Дети Львова переходят на русский язык

    Tекст: Антон Антонов

    Дети во Львове начинают говорить по-русски после общения с русскоязычными сверстниками, заявила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская.

    По словам Ивановской, нейролингвисты должны изучить специфику и структуру русского языка. «Потому что, замечали ли вы, например, такую закономерность, что мы действительно легко усваиваем русский», – заявила Ивановская.

    По ее словам, когда во Львов переезжают русскоязычные дети, «дети Львова начинают разговаривать по-русски, а не наоборот», пишут украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ивановская отметила, что подростки на Украине предпочитают разговаривать между собой на русском языке.

    15 марта 2026, 17:39 • Новости дня
    Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады
    Tекст: Дарья Григоренко

    Сборная России заняла третье место в медальном зачете зимних Паралимпийских игр 2026 года в Италии.

    В активе российской команды оказалось 12 медалей – восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые. За сборную выступали шесть спортсменов, что не помешало ей войти в тройку лидеров, уступив только Китаю и США, передает РИА «Новости».

    «От всего спортивного сообщества поздравляю наших паралимпийцев с завоеванными медалями на зимних Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Чемпионы, призеры и участники Игр – наши герои, которых сегодня чествует вся страна», – заявил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Он напомнил, что российские параатлеты впервые за 12 лет выступили под национальным флагом и с гимном – это стало возможно после восстановления в правах Паралимпийского комитета России в 2025 году.

    Дегтярев отметил, что этому предшествовала активная дипломатическая и юридическая работа, а также победа в Спортивном арбитражном суде по иску против Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Министр добавил, что участие сборной России на этих Играх – важный шаг к полноценному возвращению страны в мировой спорт, и выразил уверенность, что гимн России будет звучать на международных соревнованиях все чаще.

    Трехкратной чемпионкой Игр стала лыжница Анастасия Багиян, вместе с ведущим Сергеем Синякиным победившая в трех дисциплинах: в спринте, а также в гонках с раздельным стартом на 10 и 20 км. По две золотые медали принесли Варвара Ворончихина (в супергиганте и слаломе) и Иван Голубков (в гонках на 10 и 20 км). Алексей Бугаев завоевал еще одно золото в слаломе.

    Ворончихина также выиграла серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске, а Бугаев дважды стал третьим – в скоростном спуске и гигантском слаломе. Церемония закрытия игр пройдет 15 марта в Кортина-д'Ампеццо, знаменосцами российской команды станут Голубков и Ворончихина.

    16 марта 2026, 12:40 • Новости дня
    Рар: Трамп предъявил Европе ультиматум

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские политики попытаются надавить на Дональда Трампа, чтобы тот вернулся к военной поддержке Киева. Взамен они согласятся следовать за США в ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что ключевой темой встречи глав МИД ЕС станет обсуждение возможности открытия Ормузского пролива.

    «Если война на Ближнем Востоке затянется, то, я думаю, начнется «крестовый поход» на Иран, как в свое время на Ирак, Ливию, Сирию. Европейцы направят свои военные корабли в Персидский залив по просьбе – хотя это уже больше похоже на ультиматум – Дональда Трампа», – считает германский политолог Александр Рар.

    Впрочем, оговорился собеседник, не все страны согласятся с требованием президента США. Он напомнил, что американскую войну в Ираке в свое время не поддержали немцы и французы, за что были наказаны Вашингтоном и Лондоном. «Теперь штрейкбрехерами станут Испания и Италия», – добавил эксперт.

    «Немцы поведут себя как англичане в 2003 году. Они пойдут воевать с Ираном на стороне Америки и Израиля. В Германии уже готовят для этого почву: в частности, звучат заявления о том, что иранский «режим» находится «вне международного права», – указал спикер.

    По прогнозам Рара, северные страны Европы, а также восточные европейцы встанут на сторону США, чтобы доказать Трампу свою преданность в «войне за либеральные ценности». Однако, как считает аналитик, у европейцев тревогу вызывает не то, что Тегеран может начать асимметричную войну с Европой, а то, как быть с конфликтом на Украине.

    «Европейские политики попытаются давить на главу Белого дома, чтобы тот вернулся к полномасштабной военной поддержке Киева. Взамен они согласятся следовать за Штатами в ситуации на Ближнем Востоке», – предположил Рар, напомнив, что украинские власти еще до европейцев заявили, что готовы воевать против Ирана. «Для Киева и Запада это означает фактически войну на два фронта. Мир сошел с ума», – заключил политолог.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены откажутся помогать США в обеспечении безопасности Ормузского пролива. «Если не поступит ответа или он будет отрицательным, то, я думаю, это очень плохо скажется на будущем НАТО», – сказал он.

    По его словам, Штаты «не должны были помогать» НАТО с Украиной, но все равно оказали помощь. «Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорю, что мы готовы помогать им, но они не готовы быть с нами. И не уверен, что они будут с нами», – добавил американский лидер.

    Трамп также выразил мнение, что Иран не представляет серьезной угрозы судоходству в Ормузском проливе после американской атаки, которая, по его словам, привела к уничтожению иранского флота, ВВС и систем ПРО. Он считает, что Иран может лишь создать незначительные препятствия, заминировав воды пролива.

    Президент сообщил, что США ведут переговоры примерно с семью странами по вопросу обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. По его словам, пока рано говорить, какие государства примут участие в этих мерах, поскольку диалог продолжается.

    По информации The Wall Street Journal, администрация Трампа планирует объявить о формировании коалиции стран по сопровождению коммерческих судов уже на этой неделе. Примечательно, что ряд стран, таких как Япония, Британия и Франция, уже отказались от отправки своих ВМС.

    Как сообщает The Telegraph, британское правительство рассматривает возможность отправки беспилотников для поиска мин, но не готово задействовать военный флот. Отказ Лондона направить корабли «рискует усугубить личный конфликт между Киром Стармером и Дональдом Трампом», говорится в материале.

    Кроме того, министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия не намерена участвовать в возможной международной миссии по защите торговых судов в Ормузском проливе. «Мы не будем участвовать в этом конфликте», – подчеркнул он, добавив, что безопасность в проливе удастся получить только путем переговоров с Ираном.

    Не планирует отправлять военные корабли в Ормуз и Норвегия. Как заявила представитель норвежского Минобороны Марита Хюндешхаген, сейчас у страны нет соответствующих планов, несмотря на призыв Трампа к ряду государств усилить военное присутствие в регионе. Она призвала все стороны соблюдать международное право, защищать гражданское население и искать дипломатические пути разрешения конфликта.

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел объединения обсуждают отправку своих военных кораблей в Ормузский пролив. «У Евросоюза есть миссии и операции в регионе, у нас есть Aspides, мы обсудим с министрами возможность расширения мандата этой миссии, вопрос в том, захотят ли страны ЕС использовать эти военные корабли», – цитирует ее ТАСС.

    Любопытно, что американские авианосцы спешно покинули район, прилегающий к иранским территориальным водам, отойдя на более безопасные позиции. Как отмечает The War Zone, значительная часть американского противоминного потенциала находится за тысячи километров от зоны потенциального конфликта, хотя Пентагон заявлял о необходимости защиты водных путей.

    Напомним, в минувшие выходные президент США призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормуз. «Персонального приглашения» оказать поддержку Штатам удостоились, в частности, Франция, Япония, Южная Корея, Британия и даже Китай. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сочли обращение главы Белого дома проявлением слабости.

    Трамп оказался перед сложным выбором на третьей неделе войны с Ираном, пишет The New York Times. Он должен решить, продолжать боевые действия ради достижения поставленных целей или попытаться выйти из затягивающегося конфликта, который уже привел к тяжелым военным, дипломатическим и экономическим последствиям.

    16 марта 2026, 05:04 • Новости дня
    В Израиле показали видео падения кассетной бомбы рядом с людьми

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва кассетного снаряда в считаных метрах от прохожих в Тель-Авиве, запись обнародовали правоохранительные органы Израиля.

    ЧП произошло в ходе недавней атаки на центральную часть страны, обстрел проводился кассетными боеприпасами, указали полиции Израиля, передает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили, что на кадрах видны граждане, не спустившиеся в укрытие. Рядом с ними упал боеприпас, из-за чего трое мирных жителей получили легкие травмы.

    Ранее армия Израиля фиксировала запуск ракет из Ирана в направлении израильской территории. До этого израильский пилот заснял момент пролета боеголовок тяжелой ракеты с кассетной частью.

    15 марта 2026, 16:30 • Новости дня
    Tекст: Ольга Иванова

    Во время недавнего визита французского представителя в Москву российская сторона не услышала ни одного признака реального стремления Парижа к мирному диалогу по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Визит официального представителя Франции в Москву не принес ожидаемых позитивных сигналов по вопросу урегулирования ситуации на Украине, передает RT со ссылкой на интервью пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова газете Financial Times.

    Песков подчеркнул, что российская сторона не услышала от французской делегации признаков готовности к продвижению мирного процесса. По его словам, европейские партнеры не проявляют заинтересованности в помощи достижению мира.

    Он также отметил, что представитель Франции, прибывший в Москву для контактов по Украине, не привез с собой «какие-либо позитивные сигналы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в переговорах по урегулированию ситуации на Украине наступил перерыв.

    15 марта 2026, 14:30 • Новости дня
    Иран обвинил Израиль в ударах под чужим флагом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль может быть причастен к ударам по гражданской инфраструктуре в арабских государствах с целью испортить их отношения с Тегераном, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

    Аракчи заявил, что Израиль может быть причастен к ударам по гражданской инфраструктуре в арабских странах, передает ТАСС. Он высказал мнение, что такие действия совершаются, чтобы испортить отношения арабских государств с Тегераном.

    В интервью изданию Al Araby Al Jadeed глава МИД Ирана заявил: «Израиль может стоять за атаками на гражданские объекты в арабских странах, чтобы испортить их отношения с Ираном».

    Аракчи также отдельно подчеркнул, что Иран наносил удары только по военным объектам США и не атаковал гражданские цели или жилые районы в арабских государствах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дубае прогремели три взрыва.

    15 марта 2026, 14:15 • Новости дня
    Число пострадавших в ДТП с трамваями в Москве выросло до 22 человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    Число пострадавших в результате ДТП с двумя трамваями на северо-западе Москвы достигло 22 человек, включая пятерых детей, сообщила столичная Госавтоинспекция.

    Столичная Госавтоинспекция уточнила, что количество пострадавших увеличилось по итогам работы экстренных служб на месте происшествия. Два столкнувшихся трамвая были эвакуированы с места аварии при помощи других составов на жесткой сцепке, передает РИА «Новости».

    Как сообщил пресс-секретарь Московского метрополитена Дмитрий Бочков, восстановительные работы на месте происшествия завершены, движение по маршруту № 6 полностью восстановлено. Все службы оперативно отреагировали, работы по восстановлению инфраструктуры закончились, трамваи продолжают курсировать в обычном режиме.

    Бочков также отметил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая поддержка со стороны метрополитена. По его словам, медицинская помощь оказывается в полном объеме, а для выяснения всех обстоятельств аварии будет создана специальная комиссия с участием компании-производителя трамваев.

    Ранее в правоохранительных органах сообщили, что число пострадавших в результате столкновения двух трамваев на дублере Волоколамского шоссе в Москве увеличилось до 13 человек. В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что причиной происшествия с трамваями на северо-западе Москвы стала техническая неисправность.

    15 марта 2026, 15:52 • Новости дня
    Tекст: Ольга Иванова

    В переговорах по урегулированию ситуации на Украине наступил перерыв, при этом Москва сохраняет открытость к диалогу, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

    В переговорах по урегулированию ситуации на Украине наступила пауза, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. В беседе с Financial Times он отметил: «Возникла пауза. У американцев есть другие приоритеты».

    По словам Пескова, европейские страны полностью сосредоточились на том, чтобы убедить Киев продолжать боевые действия, а не способствовать мирному процессу. Он отметил, что визит представителя Франции в Москву не принес серьезных результатов.

    Песков подчеркнул, что несмотря на положительную динамику на фронте, российская сторона по-прежнему открыта для дипломатического урегулирования. Москва, по его словам, готова обсуждать мирные решения, если будет встречная готовность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва подчеркнула открытость к обсуждению любых вопросов по евразийской безопасности, включая ситуацию на Украине, с прагматичными партнерами.

    Песков сообщал, что переговоры по урегулированию ситуации на Украине, прошедшие в Абу-Даби, будут продолжены, однако место и дата следующего раунда пока не определены.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявлял, что переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом могут состояться в ближайшие семь дней.

    15 марта 2026, 15:44 • Новости дня
    Tекст: Ольга Иванова

    Россия и Китай продолжают предоставлять Ирану военное сотрудничество, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу MS NOW.

    Россия и Китай предоставляют Ирану разного рода помощь, включая военное сотрудничество, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, передает Politico. По словам Аракчи, Россия и Китай являются стратегическими партнерами Тегерана в противостоянии с США и Израилем.

    Министр отметил: «У нас было тесное сотрудничество в прошлом, которое продолжается и сейчас, включая военное сотрудничество». Он также добавил, что Иран сохраняет хорошие отношения с обеими странами на политическом, экономическом и военном уровнях.

    Отдельно Аракчи прокомментировал ситуацию в Ормузском проливе, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и газа. Он подчеркнул, что пролив закрыт только для судов и танкеров США, Израиля и их союзников, при этом для остальных судов проход остается открытым.

    Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что президент России Владимир Путин мог бы «немного помогать» Ирану, отмечая при этом поддержку Вашингтоном Киева.

    В 2021 году Иран и Китай заключили 25-летний экономический договор, предусматривающий поставки иранской нефти в Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва поддерживает регулярные рабочие контакты с иранским руководством и выражает готовность содействовать восстановлению мира в ближневосточном регионе.


    16 марта 2026, 10:11 • Новости дня
    TWZ: Противоминные корабли США неожиданно ушли из Персидского залива

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские боевые суда, оснащенные оборудованием для поиска мин, неожиданно появились в порту Пенанг в Малайзии, оставив стратегически важный Ормузский пролив без необходимого прикрытия.

    Корабли USS Tulsa и USS Santa Barbara, предназначенные для траления мин, зашли в малайзийский порт, пишет The War Zone.

    Ранее эти суда базировались в Бахрейне и должны были заменять списанные тральщики типа Avenger для обеспечения безопасности судоходства.

    Передислокация произошла на фоне напряженности в Ормузском проливе, где существует высокий риск минирования вод со стороны Ирана. Теперь значительная часть американского противоминного потенциала находится за тысячи километров от зоны потенциального конфликта, хотя Пентагон заявлял о необходимости защиты водных путей.

    Причины отправки кораблей на восток не уточняются, однако эксперты указывают на технические сложности эксплуатации этих судов и их уязвимость. В материале приводится выдержка из военного брифинга: «LCS был спроектирован как многоцелевая платформа, и все эти другие задачи сокращают время для обретения мастерства в противоминной обороне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские корабли прибрежной зоны Tulsa и Santa Barbara прибыли на базу в Бахрейне для замены устаревших тральщиков типа Avenger. Центральное командование ВС США уничтожило 16 иранских минных заградителей вблизи Ормузского пролива.

    16 марта 2026, 00:22 • Новости дня
    Орбан выразил уверенность в появлении европейских солдат на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские войска рано или поздно направят на Украину, Евросоюз уже начал переход к военной экономике, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Выступая перед участниками «Марша мира» в Будапеште, Орбан заявил, что, по его мнению, война приближается, Брюссель уже «взялся за войну на Украине». Орбан отметил, что европейские структуры переходят на военную экономику и сознательно движутся к эскалации ситуации, передает РИА «Новости».

    «Больше оружия, больше денег, больше солдат... Мы не знаем того часа, когда первый солдат из Брюсселя ступит на украинскую землю. Но мы знаем одно наверняка: это произойдет», – сказал Орбан

    По словам венгерского премьера, он обязуется максимально защитить Венгрию и сохранить ее как «остров безопасности и спокойствия» даже в условиях роста международной напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с критикой планов Евросоюза финансировать Украину за счет крупных и долгосрочных кредитов. В Будапеште тысячи человек вышли на акцию в поддержку Орбана и против давления со стороны Киева.

    Главное
    Обломки «Герани» упали на монумент Независимости в центре Киева
    Противоминные корабли США неожиданно ушли из Персидского залива
    Опубликовано видео падения кассетной бомбы рядом с людьми в Тель-Авиве
    Politico: Боррель обвинил ЕС в потере авторитета из-за Трампа
    Defence24: Польша создает «Долину дронов» на границе с Украиной
    Долина потребовала у мошенников через суд 176 млн рублей
    Эксперты заявили о начале блокировки Telegram

    Россия заработает миллиарды долларов сверхдоходов

    Российская нефть набирает бешеную популярность в Азии на фоне блокировки ближневосточной нефти. Индия и Китай уже активно наращивают импорт нашей нефти. А после снятия санкций США покупать ее хотят также Таиланд, Шри-Ланка и даже Япония. Такой ажиотаж в разы снижает скидку на российский сорт Urals. Эксперты посчитали, сколько именно миллиардов Россия может заработать на этой ситуации. Подробности

    Перейти в раздел

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Перейти в раздел

    Иран держит в запасе козырь против США

    Еще один важнейший для мировой торговли пролив – Баб-эль-Мандебский, который закрывает выход из Красного моря в Индийский океан, может быть перекрыт. По крайней мере, соответствующую угрозу озвучила йеменская группировка хуситов. Но почему эта явно проиранская организация все еще не вступила в боевые действия против США? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто надоумил Трампа начать войну

      Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    • Иран осужден в ООН. Как такое возможно?

      Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую Иран, хотя именно Иран – очевидная жертва агрессии. Как такое возможно? Почему Россия и Китай не проголосовали против?

    • Для Зеленского готовят дворцовый переворот

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
