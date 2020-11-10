Кокорин рассказал об условиях в колонии, куда отправили Ефремова

Побывавший в колонии в Белгородской области брат футболиста Александра Кокорина Кирилл рассказал, какие условия ждут артиста Михаила Ефремова в месте отбытия наказания.

По словам Кирилла Кокорина, других колоний он не видел, поэтому сравнивать ему не с чем, но общие впечатления у него остались неплохие.

«Условия там абсолютно нормальные, как в лагере детском. Там есть где спать, есть где кушать. Матрасов особенных или пуховых подушек там нет. В одной огромной комнате находятся от 20 до 50 человек. Выжить там точно можно, страшного ничего нет», – передает телеканал «360» его слова.

Кокорин уточнил, что в колонии все в порядке с питанием, но если актеру не хватит, то его могут поддержать родственники или близкие люди. Или же он может сам себе купить, что ему хочется, в магазине на территории колонии.

Однако он не смог сказать, сможет ли артист заниматься актерской деятельностью. «Там есть церковь, я так понимаю, что он верующий человек», – добавил он.

Кроме того, Кирилл Кокорин отметил, что среди заключенных есть правила, которые ничем не отличаются от обычных норм поведения: не стоит врать, воровать, материться. Также он пожелал Ефремову пройти этот очень сложный путь. «Мне его искренне жаль как человека, но я понимаю, что он сделал большой грех», – подчеркнул Кирилл.

Ранее сообщалось, что Ефремов был этапирован в Белгородскую область, в СИЗО-5. Шоумен Стас Барецкий заявил, что в колонии в Белгородской области, куда якобы намереваются отправить актера, у артиста могут начать вымогать деньги.

Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Сам Ефремов говорил, что хочет отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО. Адвокат артиста рассказывал о планах Ефремова создать и развивать театр во время отбывания наказания.