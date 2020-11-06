Осужденный артист Михаил Ефремов этапирован в Белгородскую область, сообщает Общественная наблюдательная комиссия Москвы.

Как пишет «ОНК Газета», Ефремов этапирован из СИЗО-5. В Белгородской области пять исправительных колоний, только одна из них для впервые осужденных мужчин. Это ИК-4 в Алексеевке. Там отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, передает ТАСС.

Член ОНК Москвы Марина Литвинович рассказывала, что «по новым правилам осужденного отправляют недалеко от места жительства при наличии мест в колониях, расположенных поблизости». Литвинович пояснила, что после прибытия в колонию Ефремова ждет обязательный 20-дневный карантин, его проверят медик и психологи. Она предположила, что «с учетом профессии» Ефремова «ему дадут должность завклубом или руководителя художественной самодеятельности».

Напомним, пресненский суд Москвы в сентябре приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Сам Ефремов говорил, что хочет отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО. Адвокат артиста рассказывал о планах Ефремова создать и развивать театр во время отбывания наказания.

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