Адвокат рассказал о деятельности Ефремова в СИЗО

Один из адвокатов актера Михаила Ефремова Владимир Васильев рассказал, что артист хочет создать и развивать театр во время отбывания наказания.

Васильев сообщил, что Ефремов хотел бы заниматься театром, и добавил, что «наверняка у него будут и другие трудовые обязанности», передает StarHit.

Он также рассказал, что в данный момент артист пишет сценарий и «что-то делает, связанное со своей основной профессией».

До кассации артист, как поясняется, останется в СИЗО – там он будет отбывать наказание в хозотряде. Отмечается, что среди развлечений в хозотряде – спортзал, футбол, настольный теннис и волейбол.

Также есть видеозал, библиотека и бильярд. Кроме того, заключенные могут обратиться ко врачу или психологу.

В хозотряде проживают в незапираемых помещениях. Заключенные могут работать электриками, сантехниками, плотниками. Подъем – в 6.00, а отбой – в 22.00.

Ранее сообщалось, что Ефремов устроил для сокамерников в СИЗО «Водник» роскошный ужин, заказав гуся с яблоками. В Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили, что такая услуга не запрещена.

Напомним, Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до семи с половиной лет. Теперь, когда приговор вступил в законную силу, его могут этапировать в колонию уже в ближайшие недели. Юрист Сталина Гуревич, объясняя газете ВЗГЛЯД причину смягчения приговора Ефремову, заявила, что «на суд подействовало то, что Ефремов выплатил компенсацию».