В ОНК объяснили, как Ефремов заказал гуся с яблоками в СИЗО

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов заказал гуся с яблоками к себе в СИЗО, поскольку эта услуга не запрещена, сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Заключенные в СИЗО, где содержится Ефремов, заказывают дополнительное питание не в ресторанах, а в интернет-магазине ФГУП «Калужское» ФСИН, пояснили RT в ОНК.

Там добавили, что эта услуга доступна всем заключенным, у кого достаточно средств, это официальная услуга, подчеркнули в комиссии. Дополнительное питание могут организовать и родственники заключенных, в том числе и гуся с яблоками, о котором сообщалось ранее.

«Он есть в каталоге этого интернет-магазина. Каждый может в этом убедиться на сайте ФГУП «Калужское», – уточнили в ОНК.

При этом артист находится в четырехместной камере, с ним сидят два человека. В камере общий санузел, почти во всех камерах есть телевизоры и холодильники.

Ранее сообщалось, что Ефремов устроил для сокамерников в СИЗО «Водник» роскошный ужин, заказав гуся с яблоками.

Напомним, Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Теперь, когда приговор вступил в законную силу, его могут этапировать в колонию уже в ближайшие недели. Юрист Сталина Гуревич, объясняя газете ВЗГЛЯД причину смягчения приговора Ефремову, заявила, что «на суд подействовало то, что Ефремов выплатил компенсацию».