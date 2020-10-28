Ефремов устроил для сокамерников в СИЗО роскошный ужин

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы, устроил для сокамерников в СИЗО «Водник» роскошный ужин, заказав гуся с яблоками.

По словам сотрудника московской пищевой фирмы, которая имеет договор со следственным изолятором, недавно к ним поступил заказ приготовить гуся, фаршированного яблоками. Отмечалось, что этот заказ сделал Ефремов, передает «Комсомольская правда».

Собеседник издания рассказал, что в изоляторе впервые заказали у компании это блюдо, гусь обошелся в 3 тыс. рублей.

«Ефремову был в итоге выставлен счет, учитывая наценки ФСИН, в 6 тыс. рублей. Но его цена вообще не смутила», – пояснил он, отметив, что нареканий к еде у артиста тоже не возникло.

В четверг Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Теперь, когда приговор вступил в законную силу, его могут этапировать в колонию уже в ближайшие недели. Юрист Сталина Гуревич, объясняя газете ВЗГЛЯД причину смягчения приговора Ефремову, заявила, что «на суд подействовало то, что Ефремов выплатил компенсацию».

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