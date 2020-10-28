Ефремов устроил для сокамерников в СИЗО роскошный ужин

Взгляд
28 октября, среда  |  Последнее обновление — 11:05  |  vz.ru
Разделы

Что значит для России конец эпохи легендарного Ту-154

Россия готовится превзойти успех Ту-154 Георгий Зимарев/РИА «Новости»
Самый популярный советский самолет Ту-154 отправляют на покой. Лайнер, который за полвека перевез наибольшее количество советских людей, больше не будет эксплуатироваться на регулярных рейсах. Чем был так уникален этот самолет, как ему удалось столько времени продержаться на регулярных авиалиниях? И сможет ли МС-21 превзойти успех советской легенды? Подробности...
Перейти в раздел…

Как звезд Голливуда втянули в конфликты в бывшем СССР

Мел Гибсон решил поддержать армян, а Элайджа Вуд – главного соперника Лукашенко Christopher Khoury/Zuma/Global Look Press Dave,
Bedrosian/Zuma/Global Look Press
Известные на весь мир актеры стали уделять подозрительно много внимания событиям в странах бывшего СССР. Мел Гибсон комментирует конфликт между армянами и азербайджанцами, Чак Норрис и Элайджа Вуд &#8722; между Лукашенко и оппозицией, а несколько раньше оскароносный Морган Фримен объявил американцам, что у них с Россией идет война. Кем и зачем оплачено это внимание? Подробности...
Перейти в раздел…

Уникальный ледокол создаст для России новую геополитическую реальность

Проектное изображение ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» Судостроительный комплекс «Звезда»
У России имеются масштабные планы в Арктике – и обеспечивать российское присутствие в этом важнейшем регионе будут самые мощные в мире атомные ледоколы. Сразу три ледокола проекта ЛК-120Я «Лидер» будут построены в соответствии с утвержденной президентом РФ Стратегией развития Арктической зоны до 2035 года. Чем уникален этот корабль и какие задачи он будет решать? Подробности...
Перейти в раздел…

США столкнулись с проблемами в разработке нового оружия против России

Установка вертикального пуска (УВП) Mk.41 не подходит для перспективного оружия ВМС США Mass Communication Specialist
1st Class Leah Stiles/U.S. Navy
В США озвучивают агрессивные планы перехода на новые виды оружия – в том числе гиперзвуковое. Некоторые заявления на эту тему звучат как пустое прожектерство, воплотить которое невозможно даже Америке: ни технически, ни финансово. Почему даже в таком виде американские проекты представляют для России прямую угрозу? Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Свобода – это закон джунглей

Алексей Алешковский, сценарист
Сегментация теперь – не племенная, а идеологическая. Если на вас нападают Силы Зла – это очень плохо, а если Силы Света – хорошо. То, что в одном случае – слезинка ребенка, в другом – божья роса. Подробности...

Франция вступила в риторическую войну с Турцией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Макрон и Эрдоган будут работать над дальнейшим пробиванием дна. Не из-за большой нелюбви друг к другу, а просто потому, что это пробивание соответствует их собственным интересам. Подробности...

В США готовятся к фальсификациям и протестам

Максим Григорьев, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате
У властей и правоохранительных служб США нет иллюзий: большая часть американских граждан не доверяют своей избирательной системе и не признают победу кандидата, за которого они не голосовали лично. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

Первый месяц карабахской войны: итоги

Катастрофическое поражение Зеленского на выборах

До начала революции в США осталось 10 дней

Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
Подробности...

Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
Подробности...

«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
Подробности...
Перейти в раздел…
11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
Подробности...
17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
Подробности...
17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
Подробности...
Перейти в раздел…
Кадыров раскритиковал Макрона, поддержавшего публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. В данной ситуации вы на чьей стороне?
  • На стороне Рамзана Кадырова

  • На стороне Эммануэля Макрона

  • Не разделяю оба мнения
Как изменились ваши отношения в семье за время самоизоляции и удаленки?
  • Улучшились

  • Ухудшились

  • Не изменились
На каких статьях расходов государство может экономить при дефиците бюджета?
  • На государственных расходах

  • На ЖКХ

  • На культуре и искусстве

  • На медицине

  • На науке и образовании

  • На обороне и безопасности

  • На пенсиях и пособиях

  • На поддержке экономики

  • На физкультуре и спорте

  • На экологии
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Больницы Омска 10 часов отказывались принимать скорые
    Оценены шансы на выработку коллективного иммунитета к COVID-19 Умер выдумщик «Чучела-мяучела» Лукашенко заявил о финансировании бастующих из Польши и Литвы Российские ученые нашли экологичную замену углю
    В России значительно вырос спрос на онлайн-нянь Учителя наказали за снижение оценки из-за личного мнения в сочинении Зеленского обвинили в обмане о стремлении к миру в Донбассе Программисты предупредили об опасности популярных мессенджеров
    Лавров отреагировал на заявления о «пагубном влиянии» России на Балканах В Германии оценили решение суда о геноциде советского народа в годы войны Турция осудила карикатуры на Эрдогана в Charlie Hebdo На острове Русский во Владивостоке нашли останки ихтиозавра

    Главная тема


    Что значит для России конец эпохи легендарного Ту-154

    иск бывших акционеров ЮКОСа


    Страны Бенилюкса сняли арест с брендов российской водки

    «боже вас сохрани»


    Небензя посоветовал членам Совбеза ООН не читать New York Times

    выявленная недостаточность


    Назван имеющийся у 80% COVID-положительных пациентов признак

    Видео

    война в карабахе


    Армения хитростью избежала стратегической катастрофы

    «Слуга народа»


    Зеленский потерпел сильнейшее политическое поражение

    непримиримый конфликт


    Против Эрдогана собирают мощную коалицию

    аннексия Флориды


    Крым напоминает американцам об авантюрах прошлого

    раздел цивилизаций


    Дмитрий Грунюшкин: Россия может натаскать каштанов из огня чужих сражений

    всеукраинский опрос


    Сергей Миркин: «Опрос Зеленского» может выйти Донбассу боком

    крымский вопрос


    Михаил Диунов: Как Екатерина II убеждала Потёмкина не отдавать Крым

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Кадыров раскритиковал Макрона, поддержавшего публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. В данной ситуации вы на чьей стороне?

    Ефремов устроил для сокамерников в СИЗО роскошный ужин

    28 октября 2020, 10:58

    Текст: Евгения Шестак

    Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы, устроил для сокамерников в СИЗО «Водник» роскошный ужин, заказав гуся с яблоками.

    По словам сотрудника московской пищевой фирмы, которая имеет договор со следственным изолятором, недавно к ним поступил заказ приготовить гуся, фаршированного яблоками. Отмечалось, что этот заказ сделал Ефремов, передает «Комсомольская правда»

    Собеседник издания рассказал, что в изоляторе впервые заказали у компании это блюдо, гусь обошелся в 3 тыс. рублей.  

    «Ефремову был в итоге выставлен счет, учитывая наценки ФСИН, в 6 тыс. рублей. Но его цена вообще не смутила», – пояснил он, отметив, что нареканий к еде у артиста тоже не возникло.

    В четверг Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Теперь, когда приговор вступил в законную силу, его могут этапировать в колонию уже в ближайшие недели. Юрист Сталина Гуревич, объясняя газете ВЗГЛЯД причину смягчения приговора Ефремову, заявила, что «на суд подействовало то, что Ефремов выплатил компенсацию».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •