Суд смягчил приговор Ефремову

Вынесенный Пресненским судом приговор актеру Михаилу Ефремову изменили в ходе рассмотрения жалобы в Мосгорсуде в четверг.

«Приговор Пресненского районного суда Москвы изменить: наказание, назначенное осужденному, снизить до семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», – цитирует РИА «Новости» решение судебной коллегии.

Суд счет смягчающим обстоятельством факт, что артист выплатил потерпевшим компенсации. В постановлении также суд отказал признавать потерпевшими гражданскую жену погибшего Ирину Стерховой и фирму-владельца автомобиля Lada «Стоун XXI».

Защита потерпевших после вынесения приговора назвала снижение Ефремову срока справедливым. «Мы были готовы к такому решению и считаем его справедливым. Мои доверители с самого начала говорили, что согласятся с любым решением суда», – заявил адвокат потерпевших Александр Добровинский, передает ТАСС.

Между тем один из адвокатов Ефремова Владимир Васильев заявил, что защита подаст кассационную жалобу на приговор. Также в защите актера сообщили, что Ефремов может рассчитывать на условно-досрочное освобождение менее чем через три года.

Сам Ефремов, выступая с последним словом, выразил соболезнования родственникам погибшего, заявил, что планирует бросить пить. «Я мог бы в фонд Сергея Захарова перечислять заработанные деньги. Прошу у суда дать мне такую возможность», – сказал он.

Ранее Мосгорсуд отказал адвокатам артиста в экспертизе для уточнения, был ли пристегнут ремнем безопасности погибший в аварии Сергей Захаров. Защита просила суд о возможности провести экспертизу. Приглашенный стороной Ефремова эксперт Елена Кучина заявила, что Захаров якобы не пристегивался.

Адвокат Ефремова Петр Хархорин отмечал, что возможный отказ погибшего в аварии Сергея Захарова пристегнуться ремнем может стать смягчающим вину артиста обстоятельством. Также он просил назначить своему подзащитному условный срок.

Ефремов в ходе рассмотрения жалобы заявил, что раскаивается в совершении ДТП, и сообщил, что его бывший адвокат Эльман Пашаев занимался саморекламой. Артист также попросил суд не лишать его свободы.

Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.