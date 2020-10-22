Ефремов обвинил Пашаева в саморекламе

Осужденный на восемь лет актер Михаил Ефремов заявил, что раскаивается в совершении ДТП, и сообщил, что его бывший адвокат занимался саморекламой, а не его защитой.

«В тексте жалобы Ефремов заявил, что полностью раскаивается в преступлении, а также отметил, что Пашаев занимался не столько его защитой, сколько саморекламой, давая, в частности, интервью без согласия подсудимого», – привела текст заявления Ефремова судья на слушании жалобы актера на приговор, передает ТАСС.

Также артист заявил, что отказывается от услуг адвоката Андрея Алешкина, ранее занимавшегося переговорами о примирении с потерпевшими.

В четверг в Мосгорсуде рассматривается жалоба Ефремова и его адвокатов на приговор. Артиста поместили в специальное помещение для задержанных и арестованных.

Между тем у входа в апелляционный корпус суда образовалась очередь из тех, кто желает попасть на заседание по делу актера. Многие из числа собравшихся бывали на судебных заседаниях по ДТП с Ефремовым и ранее.

У здания Мосгорсуда усилили меры безопасности, на дежурство встали около 20 полицейских, нарушений правопорядка не зафиксировано.

Во вторник проходило первое заседание суда по апелляции на приговор Ефремову, Мосгорсуд отложил рассмотрение жалобы на 22 октября. Представитель потерпевших по делу актера Михаила Ефремова Александр Добровинский сообщал, что сторона потерпевших готова взять деньги.

Сторона Ефремова предложила выплатить потерпевшей стороне 2,4 млн рублей в ходе судебного заседания по апелляции приговору артисту. Во вторник Прокуратура Москвы выступает против пересмотра приговора актеру. Против смягчения приговора выступала и сторона старшего сына погибшего Сергея Захарова.

Адвокат Александр Добровинский, представляющий других потерпевших, также сообщал, что их сторона не согласна на смягчение приговора артисту после выплаты им компенсации морального ущерба.