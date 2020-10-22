Ефремов попросил суд не лишать его свободы

Осужденный на восемь лет актер Михаил Ефремов попросил Мосгорсуд при рассмотрении его жалобы на приговор назначить наказание, не связанное с лишением свободы, и пообещал поставить погибшему Сергею Захарову памятник.

«Ваша честь, я прошу вас назначить мне наказание, не связанное с лишением свободы. Я хочу вернуться к работе, как можно скорее увидеть своих детей. Я также хочу поставить памятник погибшему Сергею Захарову, если его семья не будет против», – сказал Ефремов в суде, передает ТАСС.

Он добавил, что сможет приступить к этим делам только после освобождения из мест заключения.

Между тем гособвинитель Диана Галиуллина попросила Мосгорсуд оставить приговор в силе. «Кроме этого, считаю законным назначение местом отбытия наказания колонию общего режима. Что касается довода о компенсации морального ущерба потерпевшим, то в данном случае идет речь не о добровольном его возмещении, а об исполнении приговора суда первой инстанции», – указала она.

Также Галиуллина попросила суд скептически оценить выводы эксперта о том, что погибший Сергей Захаров не был пристегнут в момент автомобильной аварии. «Свою экспертизу независимый эксперт делала не на основе осмотра тела погибшего Сергея Захарова, а на основе фотографий, происхождение которых не известно. В ходе допроса она давала пояснения по темам, которые выходят за рамки ее компетенции как врача. Прошу суд отнесись к ним скептически», – добавила прокурор.

Ранее Мосгорсуд отказал адвокатам артиста в экспертизе для уточнения, был ли пристегнут ремнем безопасности погибший в аварии Сергей Захаров. Защита просила суд о возможности провести экспертизу. Приглашенный стороной Ефремова эксперт Елена Кучина заявила, что Захаров якобы не пристегивался.

Адвокат Ефремова Петр Хархорин отмечал, что возможный отказ погибшего в аварии Сергея Захарова пристегнуться ремнем может стать смягчающим вину артиста обстоятельством. Также он просил назначить своему подзащитному условный срок.