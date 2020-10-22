Адвокат попросил Мосгорсуд освободить Ефремова

Защита осужденного на восемь лет актера Михаила Ефремова попросила снизить ему наказание до такого, при котором тот сможет выйти из-под стражи.

«В деле одни только смягчающие обстоятельства – это и наличие у него фактически четырех человек на иждивении, и то, что Ефремов признал вину и раскаялся. Я прошу только одного – снисхождения. Считаю, что самым правильным будет снизить ему наказание до такого, которое позволит не содержать его под стражей», – заявил в суде адвокат актера Петр Хархорин, передает ТАСС.

Второй адвокат Ефремова попросил Мосгорсуд назначить артисту наказание в виде четырех лет условно.

Ефремов заявил в суде, что прежний его адвокат Эльман Пашаев якобы отговорил его от оправдательного приговора. «Пашаев появился на следующий день как снег на голову, нашел меня через общих знакомых, утверждал, что будет оправдательный приговор, что нужны будут деньги для свидетелей, убедил меня отказаться от признательных показаний... Я хотел пойти на особый порядок», – приводит слова актера в зале суда РИА «Новости».

Артист заявил, что Пашаев бил его ногой об ногу под столом в ходе рассмотрения дела в суде, наводя таким образом на «правильные» ответы.

«Я в такой ситуации в первый раз, я был в шоке. В ней на меня легче было оказать давление. В суде, когда (представитель пострадавших Александр) Добровинский спрашивал меня, согласен ли я с тем, что говорит Пашаев, Эльман ударил меня по ноге под столом, чтобы я ответил правильно... Эльман хоть и делал все обаятельно, но все-таки мне врал. Была большая ошибка с адвокатом», – добавил он.

Ранее Мосгорсуд отказал адвокатам артиста в экспертизе для уточнения, был ли пристегнут ремнем безопасности погибший в аварии Сергей Захаров. Защита просила суд о возможности провести экспертизу. Приглашенный стороной Ефремова эксперт Елена Кучина заявила, что Захаров якобы не пристегивался.

Хархорин отмечал, что возможный отказ погибшего в аварии Сергея Захарова пристегнуться ремнем может стать смягчающим вину артиста обстоятельством.

Во вторник проходило первое заседание суда по апелляции на приговор Ефремову, Мосгорсуд отложил рассмотрение жалобы на 22 октября. Представитель потерпевших по делу актера Михаила Ефремова Александр Добровинский сообщал, что сторона потерпевших готова взять деньги.

Сторона Ефремова предложила выплатить потерпевшей стороне 2,4 млн рублей в ходе судебного заседания по апелляции на приговор артисту. Прокуратура Москвы выступила против пересмотра приговора актеру. Против смягчения приговора выступала и сторона старшего сына погибшего Сергея Захарова, а также сторона других потерпевших.