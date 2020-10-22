Суд отказал Ефремову в экспертизе по Захарову

Мосгорсуд отказал адвокатам актера Михаила Ефремова в экспертизе для уточнения, был ли пристегнут ремнем безопасности погибший Сергей Захаров.

«В удовлетворении ходатайства отказать», – определила судебная коллегия Мосгорсуда. Также против проведения такой экспертизы выступили представители потерпевших и гособвинение, передает РИА «Новости».

Защита на заседании суда по жалобе актера на приговор попросила провести экспертизу. Приглашенный стороной Ефремова эксперт Елена Кучина заявила, что Захаров якобы не пристегивался.

Адвокат Ефремова Петр Хархорин отмечал, что возможный отказ погибшего в аварии Сергея Захарова пристегнуться ремнем может стать смягчающим вину артиста обстоятельством.

Во вторник проходило первое заседание суда по апелляции на приговор Ефремову, Мосгорсуд отложил рассмотрение жалобы на 22 октября. Представитель потерпевших по делу актера Михаила Ефремова Александр Добровинский сообщал, что сторона потерпевших готова взять деньги.

Сторона Ефремова предложила выплатить потерпевшей стороне 2,4 млн рублей в ходе судебного заседания по апелляции на приговор артисту. Прокуратура Москвы выступила против пересмотра приговора актеру. Против смягчения приговора выступала и сторона старшего сына погибшего Сергея Захарова.

Адвокат Александр Добровинский, представляющий других потерпевших, также сообщал, что их сторона не согласна на смягчение приговора артисту после выплаты им компенсации морального ущерба.