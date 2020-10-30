Ефремов сказал, где хочет отбывать наказание

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, хочет отбывать наказание в хозяйственном отряде столичного СИЗО «Водник», где он сейчас находится, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

«Михаил Ефремов решил остаться отбывать наказание в отряде хозяйственного обслуживания СИЗО-5. На мой взгляд, это лучший для него выбор. Мы посещали помещения хозотряда. Там, я думаю, все же лучше, чем в колонии», – цитирует ТАСС Литвинович.

По ее словам, в хозотряде осужденные живут не в камерах, а в комнатах. Также они имеют право на ежевечерние звонки, им разрешены свидания с родными.

Ранее Ефремов отказался отбывать наказание в Чувашии, сославшись на проблемы со здоровьем. Пока его оставили в московском СИЗО № 5 «Водник», но после получения заключения Мосгорсуда артиста, скорее всего, переведут.

До этого член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева сообщила, что если Ефремов в апелляционной инстанции не получит условный срок, то хотел бы отбывать наказание в Чувашии.