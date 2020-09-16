Ефремов сказал, где хотел бы отбывать наказание

Артист Михаил Ефремов, которого признали виновником смертельного ДТП в Москве, хотел бы отбывать наказание в Чувашии, откуда родом его второй адвокат, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

«У меня теперь два адвоката – один представитель Чувашии, а второго наняла жена Соня. Адвокат вчера был, принес чувашскую газету, где очень хорошо про меня написали. И у них в колониях есть театр, вот я бы его «поднял», – привела Меркачева заявление Ефремова, передает ТАСС.

По ее словам, актер заявил, что хочет отбывать наказание в Чувашии, так как там его корни (предок Ефремова Иван Яковлев считается чувашским просветителем, он перевел Библию на чувашский язык), а представители Чувашии уже готовят обращение во ФСИН.

Она подчеркнула, Ефремов надеется, что в апелляционной инстанции суд смягчит ему приговор.

«В общем, читаю, общаюсь и жду апелляции. Шанс есть, мне кажется», – процитировала она Ефремова.

По ее словам, Ефремов считает, что случившееся с ним во многом вызвано переживаниями актера о судьбе театра «Современник», где он работал.

«Театр умер, когда его возглавил Рыжаков. Назначенец не может руководить «Современником». Даже при большевиках такого не было, чтобы сверху назначали. Спектакли тех, кого он собирается ставить, на порядок ниже уровня театра. Я очень переживаю за театр. Он – мой дом. Во многом из-за этих переживаний и случилось то, что случилось. Если вдруг апелляция даст мне условно, я первым делом пойду к министру культуры и другим, скажу: «Ну как же так, что вы сделали с «Современником»? Так нельзя. Бред какой-то в «Современнике» творится», – передаются слова Ефремова.

Кроме того, как сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, Ефремов получил 30 кг передач за неделю пребывания в следственном изоляторе.

«Ему приходят буквально сотни писем со словами поддержки от самых разных людей. Также ему пытаются передать передачку, но пока этого сделать нельзя, поскольку лимит у него исчерпан», – сказал Мельников.

При этом он добавил, что жалоб на условия содержания у актера нет.

Ранее сообщалось, что актер предложил создать Российский тюремный театр в ходе встречи с Общественной наблюдательной комиссией. Члены ОНК посетили Ефремова в СИЗО «Водник». Он не имеет жалоб и пребывает в нормальном расположении духа, имеет новые творческие планы.

Напомним, суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

В СИЗО к Ефремову приходит большое число поклонников с подарками и за несколько дней заключенный исчерпал лимит передач в 30 кг. Также сообщалось, что ФСИН исполняет все просьбы осужденного актера.

В понедельник стало известно, что новым адвокатом осужденного на восемь лет актера станет Роман Филиппов, который будет представлять интересы Ефремова при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор. Он имеет статус адвоката с 2014 года, общий стаж работы свыше 15 лет. Также стало известно, что Филиппов не станет общаться с журналистами во время работы по делу артиста.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД