Названо имя нового адвоката Ефремова

Новым адвокатом осужденного на восемь лет актера Михаила Ефремова станет Роман Филиппов.

Филиппов будет представлять интересы Ефремова при рассмотрении апелляционной жалобы на приговор, передает «Московский комсомолец».

Отмечается, что Филиппов является специалистом в области гражданского и уголовного права. Он имеет статус адвоката с 2014 года, общий стаж работы свыше 15 лет.

Напомним, Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Позже стало известно, что Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Эльмана Пашаева. При этом сам Пашаев отрицает отказ Ефремова от его услуг. Адвокат подчеркнул, что сейчас работает над расширенной апелляционной жалобой на приговор.

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