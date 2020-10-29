Ефремов отказался ехать в чувашскую колонию

Актер Михаил Ефремов отказался отбывать наказание за смертельное ДТП в колонии в Чувашии, он решил остаться в московском СИЗО № 5 «Водник», сообщил адвокат артиста Владимир Васильев.

Васильев сообщил, что изначально Ефремов хотел, чтобы его этапировали в чувашское исправительное учреждение, но в итоге передумал из-за проблем со здоровьем, передает StarHit.

Отмечается, что у него имеются хронические заболевания, которые могут усугубить холода.

«Вагоны очень холодные, стоянки в разных пунктах долгие», – пояснил адвокат.

До кассации жалобы на приговор Ефремов будет находится в хозотряде. Пока он отбывает наказание в той же камере, что после оглашения приговора, но после получения заключения Мосгорсуда его, скорее всего, переведут.

Ранее Васильев рассказал, что Ефремов хочет создать и развивать театр во время отбывания наказания. До этого сообщалось, что артист устроил для сокамерников в СИЗО «Водник» роскошный ужин, заказав гуся с яблоками. В Общественной наблюдательной комиссии Москвы сообщили, что такая услуга не запрещена.

Напомним, Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову. Юрист Сталина Гуревич, объясняя газете ВЗГЛЯД причину смягчения приговора, заявила, что «на суд подействовало то, что Ефремов выплатил компенсацию».