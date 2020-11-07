Барецкий предупредил Ефремова об опасности в белгородской колонии

Шоумен Стас Барецкий заявил, что в колонии в Белгородской области, куда отправили осужденного актера Михаила Ефремова, у артиста могут начать вымогать деньги.

«Товарищ сидел в той самой белгородской зоне и говорит, что 90-е туда реально возвращаются: все за деньги, даже мыло и зубной порошок. А Ефремов с его финансами для того окружения, в котором он окажется, будет чем-то вроде «сладкого мальчика» - из него будут усиленно «сосать» деньги», – сказал Барецкий в разговоре с ФАН.

При этом есть возможность, что Ефремов, напротив, будет сидеть на «облегченном режиме» в своей личной комнате, а не в общем бараке, где отбывают наказание большинство.

«Возможности устроить более приятную жизнь тем, кто находится «в статусе» у администрации колонии, есть. Наверняка Ефремову дадут поруководить каким-нибудь драмкружком и даже назначат за это зарплату – поверьте мне, руководство любой зоны заинтересовано в том, чтобы подотчетное ему учреждение было образцово-показательным», – пояснил он.

Барецкий считает, что через некоторое время артист сможет создать свою собственную театральную труппу и давать концерты даже в других местах лишения свободы.

«Думаю, он найдет себя в этой колонии. Но не надо забывать, что в таких местах возможно все, и у Ефремова вполне могут происходить какие-то стычки и сопровождающиеся унижениями конфликты с местными уголовниками», – предупредил шоумен.

Барецкий пояснил, что вероятность такого развития событий невелика.

Напомним, осужденный артист Михаил Ефремов этапирован в Белгородскую область, в СИЗО-5.

Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Сам Ефремов говорил, что хочет отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО. Адвокат артиста рассказывал о планах Ефремова создать и развивать театр во время отбывания наказания.