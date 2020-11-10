Иран предложил помощь с размещением российских миротворцев в Карабахе

Тегеран готов помочь в размещении российских миротворцев в Карабахе и оказать содействие в достижении устойчивого мира в регионе, сообщили во вторник в министерстве иностранных дел Ирана.

«Иран вновь подчеркивает свою готовность помочь обеспечению устойчивого мира и безопасности в регионе, а также готовность участвовать в региональных инициативах», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В МИД также подчеркнули, что Тегеран «готов содействовать размещению российских миротворцев» по линии соприкосновения, как это указано в положениях 3 и 4 договоренности России, Армении и Азербайджана.

Во вторник ночью премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным подписал заявление о прекращении карабахской войны. При этом президент Армении Армен Саркисян узнал об этом из СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже российский лидер Владимир Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта.

Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция. Официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила вопрос о размещении миротворцев России в Карабахе.

Путин заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе – это «по-настоящему большая трагедия», Москва рассчитывает на установление долгосрочного мира в регионе. Президент России отметил мужество Алиева и Пашиняна, которое они проявили при принятии решения по урегулированию в Нагорном Карабахе. Президент Армении Армен Саркисян отметил, что Россия сыграла важную роль в прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.