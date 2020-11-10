Ургант высмеял ситуацию с интимным видео Дзюбы

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал скандал с интимным видео нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. По его словам, критиковать футболиста могут только двуличные люди, поскольку «все мужчины делают подобные вещи».

«Мне кажется, людям, которые критикуют Артема, надо перестать быть лицемерами, ханжами. Что он такого сделал, чтобы взять и убрать его из сборной? Какой он вред может нанести команде? Хотите, чтобы он такого не делал на сборах – хорошо, просто отключите ему «Матч ТВ», и все! Врачи это рекомендуют делать. Это нормально, это полезно! Это лучший способ снять стресс», – заявил телеведущий в эфире шоу «Вечерний Ургант».

Ургант назвал ситуацию с отказом тренера Станислава Черчесова приглашать Дзюбу в национальную команду удивительной.

Ведущий подчеркнул, что, хотя он и не думал, что придется об этом говорить, но «все мужчины делают подобные вещи».

Ранее нападающий петербургского «Зенита» Дзюба и телеведущая «Матч ТВ» Мария Орзул прокомментировали скандал с видеозаписью, появившейся в соцсетях. Поддержать молодого человека решили и пользователи Сети, начав публиковать откровенные фотография со словами поддержки в адрес футболиста. Посты сопровождаются хештегом #ЯМЫДЗЮБА.

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой заявил газете ВЗГЛЯД , что у российских футболистов нет положений в контрактах, которые бы накладывали ограничения на интимную жизнь.