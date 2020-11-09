Дзюба прокомментировал скандальное видео

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9 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 00:32  |  vz.ru
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Мир нашел новую альтернативу доллару

Кризис поднял биткоин на новую вершину Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press
Безумный 2020 год на фоне кризиса доллара привел к лихорадочному росту не только древнейшего защитного актива – золота. Выстрелила также самая молодая валюта – биткоин. Инвесторы решили переждать экономические катаклизмы планеты именно в этой криптовалюте. Однако какие опасности она в себе таит? Подробности...
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В деле Навального нашлось пять неразрешимых загадок

Алексей Навальный не спешит на родину, где его ждет уголовное преследование Алексей Куденко/РИА Новости
Спустя почти три месяца с момента экстренной посадки самолета с потерявшим сознание Алексеем Навальным в Омске многие вопросы в этом деле остаются без ответов. Информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории, и их окружение. Какова роль иностранных спецслужб в деле Навального, кто прилетал за ним из Германии и что мешает блогеру вернуться в Россию?  Подробности...
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Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
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За свою «историю успеха» Литва расплатилась демографической катастрофой

Население Литвы стремительно стареет ZUMA/ТАСС
Все более печальные прогнозы озвучивают литовские аналитики в связи с демографической ситуацией в стране. Теперь выясняется, что уже в ближайшие десятилетия население Литвы станет одним из самых старых в Европе. Почему литовцы бегут из своей страны, как это связано с развалом СССР – и какие последствия в связи с этим ожидают литовское государство? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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У Трампа не получилось отменить будущее

Дмитрий Ольшанский, публицист
Новый порядок – это пять М: миллионеры – мегаполисы – мигранты – меньшинства – матриархат. Странный, но отлично работающий союз элит с люмпенами против обывателя, скрепленный поощряемым везде кочевничеством и натравливанием женщин на мужчин. Подробности...
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Республиканцы «сливают» Трампа

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
У действующих элит существует желание консолидации вокруг будущего и решения проблем постпандемийного мира. А с Трампом никакая консолидация, никакая повестка сотрудничества и восстановления невозможна. Подробности...
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На Украине новый государственный переворот

Павел Волков, публицист
Когда мы говорим, что Украина управляется из американского посольства, это не фигура речи, а факт жизни. Именно американцы после Майдана курировали создание странных органов по борьбе с коррупцией с не до конца понятным подчинением. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
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Президент Байден: Хорошо или плохо для России?

Обсуждение: 5 комментариев

Почему Трамп проиграл

Зачем России Нагорный Карабах

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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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11:04

В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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    Дзюба прокомментировал скандальное видео

    9 ноября 2020, 00:32

    Текст: Антон Никитин

    Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал скандал с видеозаписью, появившейся ранее в социальных сетях.

    «Я не идеален, как и любой человек, допускаю ошибки, все мы грешные, к сожалению, поэтому я во многом виноват в этом, могу винить только себя. В такие мгновения, когда практически все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые поддержали меня в такую трудную минуту и были рядом со мной – близкие, родные, друзья, семья, даже людей, с которыми не знаком, было очень много», – приводит ТАСС слова Дзюбы со ссылкой на видеозапись, опубликованную на странице футболиста в соцсети Instagram.

    «Я не идеален и никогда на это не уповал, но в целом надеюсь, что смогу достойно прожить свою жизнь и буду хорошим человеком, как бы я не оступался и не ошибался», – добавил спортсмен.

    Накануне в Сети появилось видео, на котором мужчина, похожий на футболиста, занимается мастурбацией. На фоне из телевизора слышен голос ведущей «Матч ТВ» Марии Орзул, с которой у Дзюбы якобы ранее был роман, сообщило сетевое издание «Подъем».

    Предположительно, видео было снято в 2019 году. Сама Орзул утверждает, что не видела эту видеозапись, а с Дзюбой давно не общается. «Мне удивительно, то есть прям смешно. А я причем здесь? Я не общаюсь с этим человеком, я вообще не знаю. Ко мне это никакого отношения не имеет. Я без понятия. Это смешно просто. Я вообще много-много лет не общаюсь с этим человеком. Мы миллион лет не общаемся», – сообщила телеведущая.

    Как именно видео попало в интернет, неизвестно. Также нет подтверждения, что на кадрах запечатлен именно Артем Дзюба и это не монтаж. В Сети высказываются предположения, что компьютер или телефон футболиста взломали.

    Накануне Дзюба, названный лучшим игроком матча 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» (3:1), рассказал о психологическом напряжении в команде из-за сложившейся ситуации и поблагодарил ребят за поддержку.


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