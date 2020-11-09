Дзюба прокомментировал скандальное видео

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал скандал с видеозаписью, появившейся ранее в социальных сетях.

«Я не идеален, как и любой человек, допускаю ошибки, все мы грешные, к сожалению, поэтому я во многом виноват в этом, могу винить только себя. В такие мгновения, когда практически все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые поддержали меня в такую трудную минуту и были рядом со мной – близкие, родные, друзья, семья, даже людей, с которыми не знаком, было очень много», – приводит ТАСС слова Дзюбы со ссылкой на видеозапись, опубликованную на странице футболиста в соцсети Instagram.

«Я не идеален и никогда на это не уповал, но в целом надеюсь, что смогу достойно прожить свою жизнь и буду хорошим человеком, как бы я не оступался и не ошибался», – добавил спортсмен.

Накануне в Сети появилось видео, на котором мужчина, похожий на футболиста, занимается мастурбацией. На фоне из телевизора слышен голос ведущей «Матч ТВ» Марии Орзул, с которой у Дзюбы якобы ранее был роман, сообщило сетевое издание «Подъем».

Предположительно, видео было снято в 2019 году. Сама Орзул утверждает, что не видела эту видеозапись, а с Дзюбой давно не общается. «Мне удивительно, то есть прям смешно. А я причем здесь? Я не общаюсь с этим человеком, я вообще не знаю. Ко мне это никакого отношения не имеет. Я без понятия. Это смешно просто. Я вообще много-много лет не общаюсь с этим человеком. Мы миллион лет не общаемся», – сообщила телеведущая.

Как именно видео попало в интернет, неизвестно. Также нет подтверждения, что на кадрах запечатлен именно Артем Дзюба и это не монтаж. В Сети высказываются предположения, что компьютер или телефон футболиста взломали.

Накануне Дзюба, названный лучшим игроком матча 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» (3:1), рассказал о психологическом напряжении в команде из-за сложившейся ситуации и поблагодарил ребят за поддержку.