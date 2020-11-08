Дзюба: Спасибо ребятам, что сплотились вокруг меня

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, названный лучшим игроком матча 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» (3:1), прокомментировал получение награды. Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать Дзюбу в команду из-за интимного скандала.

«Спасибо огромное всем, кто проголосовал за меня, всем, кто меня поддерживал. Хотел бы этот приз отдать Алексею Сутормину, у него вчера не стало отца. Я бы хотел, чтобы эта награда досталась ему, он заслужил», – передает «Матч ТВ» его слова.

Он отметил важность победы для всей команды и рассказал о психологическом напряжении в команде.

«Первый тайм? Психологически на команду давила ситуация вокруг меня, но спасибо ребятам, что сплотились вокруг меня», – добавил он.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать футболиста в национальную команду. Портал Sport 24 писал, что это произошло из-за того, что в интернете появилось видео интимного характера с капитаном сборной России.