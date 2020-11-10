Штаб Трампа отказался считать выборы в США завершенными

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа исходит из того, что итоги прошедших выборов главы государства еще не подведены, заявил юрисконсульт штаба республиканца Мэтт Морган.

«Выборы не завершены. Подсчет и сбор бюллетеней по всей стране продолжаются», – передает ТАСС слова Моргана.

Тем временем Трамп пообещал публикацию шокирующих данных о голосовании в штате Невада и заявил, что его сторонникам не дают наблюдать за подсчетом голосов в Пенсильвании.

«Невада оказалась очагом фальшивых бюллетеней. [Глава Американского консервативного союза] Мэтт Шлапп и [сопредседатель предвыборного штаба Трампа в Неваде] Адам Лаксальт выявили вещи, которые, когда будут опубликованы, окажутся абсолютно шокирующими», – заявил Трамп в своем Twitter.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что в штате Пенсильвания его сторонникам не позволяют следить за процессом подсчета голосов: «Немыслимо и незаконно в этой стране». Записи о Неваде и Пенсильвании администрация сервиса пометила как сомнительные. Президент США также выразил уверенность, что одержит большую победу в штате Джорджия, «как это было в ночь выборов».

Тем временем Генеральные прокуроры 10 американских штатов, представляющие Республиканскую партию, составили обращение к Верховному суду страны в связи с ходом голосования по почте в Пенсильвании, в частности приемом бюллетеней после 3 ноября.

Документы республиканцев направлены в форме, которую называют в США amicus curiae brief, или «аргументация друга суда». Материалы, по сути, дополняют иск в отношении госсекретаря штата Кэти Буквар, отвечающую за организацию выборов.

По мнению прокуроров Алабамы, Арканзаса, Кентукки, Луизианы, Миссисипи, Миссури, Техаса, Флориды, Южной Дакоты и Южной Каролины, необходимо отозвать и пересмотреть «неконституционное решение [Верховного суда Пенсильвании], позволяющее присылать бюллетени по почте спустя три дня после дня выборов без почтовых отметок».

«Штат превысил свои полномочия, принимая поздние бюллетени, и нарушил положения конституции о выборах. Голосование по почте создает риски мошенничества. Решение Верховного суда Пенсильвании также увеличивает риски мошенничества при досрочном голосовании», – отмечается в заявлении ассоциации генпрокуроров-республиканцев.

Как подчеркнул генпрокурор штата Миссури Эрик Шмитт, необходимо обеспечить, чтобы «все законные поданные голоса были учтены, а все незаконно поданные – нет». «[Иначе] это лишило бы избирательных прав миллионы американцев. Поэтому мы направили обращение в Верховный суд для отмены решения Верховного суда Пенсильвании», – отметил он.

Напомним, в минувшую субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент». СМИ также назвали кандидатов на должность госсекретаря США на пост главы Пентагона в будущей администрации Байдена.

В воскресенье утром Байден в ходе выступления в Уилмингтоне объявил о намерении создать группу советников по вопросам передачи власти.

Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений, а также писала о том, какие недостатки продемонстрировала избирательная система США на президентских выборах.

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