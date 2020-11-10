Протестующие ворвались в зал заседаний парламента Армении

Недовольные решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе жители Еревана в ночь на вторник ворвались в зал заседаний парламента Армении.

Немногочисленная охрана пыталась преградить толпе путь, однако протестующие буквально смяли охранников и ворвались в зал заседаний, после чего заняли трибуну, с которой стали требовать продолжения боевых действий в Карабахе, передает РИА «Новости».

«Мы требуем Никола Пашиняна. Кто дал ему право подписывать такое?» – цитирует ворвавшихся в зал заседаний парламента Армении ТАСС.

Тем временем на площади Республики в Ереване перед зданием правительства Армении собралось несколько тысяч недовольных граждан республики. В толпе раздаются различные лозунги и призывы, в том числе о движении в сторону здания парламента и президентского дворца, о перекрытии дороги в аэропорт, чтобы не допустить бегства членов правительства. Протестующие решили остаться на площади перед зданием правительства до утра.

Премьер Армении Никол Пашинян в свою очередь заявил, что все зачинщики погромов в Ереване «будут наказаны по всей строгости закона». «Некоторые из погромщиков в Ереване были в Карабахе, но почему-то оставили свои позиции и сбежали оттуда. Среди них есть и генерал», – сказал Пашинян.

Ранее недовольные решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана. Митингующие обратились к военному руководству Армении с призывом взять ситуацию под контроль. Митингующие в Ереване вытащили из машины и избили спикера парламента.

Во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев в Карабахе разместят Россия и Турция.

Позже премьер-министр Армении выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября. С 26 октября в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжились.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Армения терпит поражение в Карабахе.

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