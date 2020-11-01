ЦИК Грузии заявил о необходимости проведения второго тура выборов

ЦИК Грузии сообщил о необходимости проведения второго тура выборов в 15 округах из 30 после подсчета голосов с 33,45% участков. Мажоритарным кандидатам по одномандатным округам необходимо набрать более 50% голосов, чтобы попасть в парламент.

В данных комиссии отмечено, что во втором туре в 15 округах предположительно будут участвовать представители правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционного блока «Сила в единстве», передает РИА «Новости».

Между тем, лидеры оппозиционных партий собрались на переговоры после объявления Центризбиркомом первых данных по итогам выборов и назвали итоги парламентских выборов нелегитимными, призвав население собраться в центре Тбилиси в воскресенье для проведения акции протеста.

«Это были не выборы, это была война», – заявил мажоритарный кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия и отметил, что выборы были тотально сфальсифицированы. Он призвал граждан прийти на протестную акцию в воскресенье на проспекте Руставели.

Лидер партии «Лейбористов» Шалва Нателашвили заявил, что власти осуществили «тотальную фальсификацию итогов выборов и акции протеста продолжатся до тех пор, пока не будут назначены повторные выборы».

Ранее ЦИК сообщил, что пять партий и два блока попали в грузинский парламент по итогам выборов после обработки голосов с 1085 участков (28,2%).

В Грузии в субботу прошли парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно формировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов избирателей. Борьбу за депутатские кресла вели 48 партий и два политических блока. Основными конкурентами являются правящая партия «Грузинская мечта» и оппозиционная сила бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», выступающая на выборах в составе блока объединенной оппозиции «Сила в единстве».

При этом сам Саакашвили заявил, что не заинтересован в должности главы грузинского правительства. Также Саакашвили заявил, что оппозиция добилась безусловной победы на выборах в парламент.