ЦИК Грузии подвел первые результаты по итогам выборов в парламент

Пять партий и два блока попали в грузинский парламент по итогам выборов, свидетельствуют первые данные ЦИК после обработки голосов с 1085 участков (28,2%).

По данным сайта ЦИК, в парламент проходят партия власти «Грузинская мечта», оппозиционный блок «Сила в единстве» (в его состав входит партия «Единое национальное движение»), партия «Европейская Грузия», «Альянс патриотов», «Лело», «Гирчи», «Стратегия Агмашенебели», передает РИА «Новости».

При этом правящая партия «Грузинская мечта» лидирует на парламентских выборах с 54,72% голосов. Как сообщает ЦИК после обработки данных с 1085 участков (28,2%), правящая партия получила более 193 тысяч голосов, а оппозиционный блок «Сила в единстве» – 23,61%, или более 83 тыс. голосов.

Как сообщила глава ЦИК Тамар Жвания, «выборы в целом прошли в спокойной обстановке, за исключением единичных случаев. Избиратели смогли исполнить свое конституционное право и сделали свой выбор», передает ТАСС.

В Грузии в субботу прошли парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно формировать правительство сможет партия, которая получит более 40% голосов избирателей. Борьбу за депутатские кресла вели 48 партий и два политических блока. Основными конкурентами являются правящая партия «Грузинская мечта» и оппозиционная сила бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», выступающая на выборах в составе блока объединенной оппозиции «Сила в единстве». При этом сам Саакашвили заявил, что не заинтересован в должности главы грузинского правительства. Также Саакашвили заявил, что оппозиция добилась безусловной победы на выборах в парламент.