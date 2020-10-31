Саакашвили снял свою кандидатуру с должности премьер-министра Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не заинтересован в должности главы грузинского правительства.

«Меня не интересует ни одна должность, в том числе должность премьер-министра Грузии. Но то, где я буду находится физически, сообщу в ближайшие дни», – передает РИА «Новости» слова Саакашвили со ссылкой на телеканал «Мтавари архи».

Напомним, партия экс-президента Грузии «Единое национальное движение» выдвинула Саакашвили в премьер-министры, но если он приедет в Грузию, то будет арестован, так как заочно осужден на три и шесть лет лишения свободы.

Саакашвили предложение принял, но пообещал вернуться тогда, когда это не приведет к гражданскому противостоянию.

Между тем Саакашвили заявил, что оппозиция добилась безусловной победы на прошедших в стране выборах в парламент. Однако по данным экзитпола, проведенного американской компанией Public Opinion Strategies, партия Саакашвили «Единое национальное движение» набрала 23 % голосов. А правящая партия «Грузинская мечта», согласно опросу телекомпании «Имеди», убедительно выиграла выборы в парламент, у нее 55 %.