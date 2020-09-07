Сакашвили заявил о готовности стать премьером Грузии на два года

Экс-президент Грузии Михаил Сакашвили заявил, что готов стать премьер-министром страны, но не на полный срок, а максимум на два года.

«Национальное движение и ряд других граждан поставили вопрос того, чтобы я стал премьером Грузии. Я думаю об этом, и хочу сказать, что готов взять на себя эту функцию, но не для того чтобы прийти к власти и не потому, что я скучаю по власти. Я буду премьер-министром не полный срок, а максимум два года, потому что этих двух лет будет достаточно для того, чтобы вывести Грузию из болота и быстро идти вперед», – заявил Саакашвили, его выступление транслировала телекомпания «Мтавари» в прямом эфире, передает РИА «Новости».

Кроме того, экс-президент Грузии сообщил, что хочет вернуться к власти мирным путем.

«Многие спрашивают меня, когда я вернусь в Грузию. Я приеду в тех условиях, которые не вызовут какие-либо противостояния и беспорядки. Очень важно, чтобы все произошло мирно, потому что в свое время я передал руководство мирным путем и сейчас действительно не планирую беспорядками приходить к власти», – заявил Саакашвили.

Ранее экс-председатель парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе в комментарии газете ВЗГЛЯД крайне негативно оценила выдвижение бывшего президента Михаила Саакашвили на пост премьер-министра перед парламентскими выборами 31 октября.

Напомним, экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ и гражданин Украины Михаил Саакашвили в понедельник выдвинут своей партией «Единое национальное движение» кандидатом в премьер-министры перед парламентскими выборами 31 октября.

Это решение поддержали и некоторые сателлиты «националов».

Бывший глава МИД Грузии Григол Вашадзе заявил, что страна должна использовать ресурсы Саакашвили, так как это «абсолютно необходимо».

Как иностранец, экс-президент не имеет права участвовать в политической жизни Грузии. Власти предлагают ему вернуться и направиться в тюрьму – на родине он заочно осужден на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и злоупотребление служебным положением. Сам Саакашвили на днях объявил, что вернется в Грузию.