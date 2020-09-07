Бурджанадзе: Саакашвили не быть премьером Грузии

Экс-председатель парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе в комментарии газете ВЗГЛЯД крайне негативно оценила выдвижение бывшего президента Михаила Саакашвили на пост премьер-министра перед парламентскими выборами 31 октября.

«Я исключаю возможность того, что Саакашвили станет премьер-министром, – заявила Бурджанадзе газете ВЗГЛЯД. – Я не вижу его единым кандидатом от оппозиции. Мы его не поддержим».

По ее словам, выдвинув Саакашвили, его однопартийцы из «Единого национального движения» просто «мобилизуют свой электорат».

«Сожалею, что на таком важном этапе в жизни страны возобладали узкопартийные интересы», – сказала Нино Бурджанадзе.

Что касается решения Саакашвили вернуться в Грузию, где он заочно осужден, экс-спикер парламента сказала, что «шансы на это равны 1%».

Она также усомнилась в искренности Саакашвили, который на днях принес извинения грузинскому обществу.

«Это извинение не гарантирует того, что он не поступит также, как поступал, если получит на это возможность», – отметила экс-председатель парламента Грузии.

Экс-президент Грузии, глава украинского Исполкома реформ и гражданин Украины Михаил Саакашвили в понедельник выдвинут своей партией «Единое национальное движение» кандидатом в премьер-министры перед парламентскими выборами 31 октября.

Это решение поддержали и некоторые сателлиты «националов».

Бывший глава МИД Грузии Григол Вашадзе заявил, что страна должна использовать ресурсы Саакашвили, так как это «абсолютно необходимо».

Как иностранец, экс-президент не имеет права участвовать в политической жизни Грузии. Власти предлагают ему вернуться и направиться в тюрьму – на родине он заочно осужден на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и злоупотребление служебным положением. Сам Саакашвили на днях объявил, что вернется в Грузию.

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