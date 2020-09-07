Саакашвили выдвинули кандидатом в премьер-министры Грузии

Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ и гражданин Украины Михаил Саакашвили в понедельник выдвинут своей партией «Единое национальное движение» кандидатом в премьер-министры перед парламентскими выборами 31 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Это решение поддержали и некоторые сателлиты «националов».

Бывший глава МИД Грузии Григол Вашадзе заявил, что страна должна использовать ресурсы Саакашвили, так как это «абсолютно необходимо».

Как иностранец, экс-президент не имеет права участвовать в политической жизни Грузии. Власти предлагают ему вернуться и направиться в тюрьму – на родине он заочно осужден на три и 6 лет лишения свободы за коррупцию и злоупотребление служебным положением. Сам Саакашвили на днях объявил, что вернется в Грузию.

Накануне Саакашвили обещал раскрыть план возвращения в Грузию.

Напомним, в случае возвращения на родину с Украины Михаил Саакашвили будет взят под стражу, как заявила министр юстиции Теа Цулукиани.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД