Экзитпол: «Грузинская мечта» выиграла выборы

Правящая «Грузинская мечта», согласно опросу телекомпании «Имеди», убедительно выиграла выборы в парламент, у нее 55 %, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Экзитпол провела американская компания Public Opinion Strategies, он показал, что «Единое национальное движение» набрало 23 %. Кроме того, в парламент пройдут еще 8 партий, преодолевшие 1% барьер.

В партии кс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» с этими данными не согласны и созывают сторонников на митинг перед зданием парламента на проспекте Руставели. В партии «Грузинская мечта» празднуют победу.

Напомним, в Грузии избирают 150-местный парламент. ЦИК зарегистрировал 3 млн 511 тыс. 853 избирателей. 120 депутатов избираются по пропорциональной системе, а еще 30 – в одномандатных округах.

Отмечалось, что по данным опросов, «Грузинская мечта» получит 55%, а «Единое национальное движение» – 22%.

Аналитик Петрэ Мамрадзе спрогнозировал в комментарии газете ВЗГЛЯД результат выборов в парламент Грузии.