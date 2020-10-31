Саакашвили заявил о «безусловной победе» оппозиции на выборах в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что оппозиция добилась безусловной победы на прошедших в стране выборах.

«В условиях того, что у меня не было возможности находится в Грузии, оппозиция достигла безусловной победы над «Грузинской мечтой». Это исторический день», – заявил Саакашвили в эфире телеканала «Мтавари архи».

Он утверждает, что «Сила в единстве» набрала минимум 33%, передает РИА «Новости».

Как заявляют представители оппозиционных партий в Грузии, они получили больше голосов, нежели свидетельствуют результаты разных экзитполов.

Между тем генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе посоветовал Саакашвили позаботиться о своем рабочем месте на Украине.

«Саакашвили пускай позаботится о своей работе на Украине. По моей информации, его собираются выгнать оттуда и его главной проблемой будет то, чтобы как-нибудь сохранить себе рабочее место на Украине», – заявил Каладзе.

По данным экзитпола, проведенного американской компанией Public Opinion Strategies, партия Саакашвили «Единое национальное движение» набрала 23 % голосов. А правящая партия «Грузинская мечта», согласно опросу телекомпании «Имеди», убедительно выиграла выборы в парламент, у нее 55 %.