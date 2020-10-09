Переболевшие COVID-19 рассказали о необычных симптомах

Переболевшие COVID-19 сообщают о появлении нетипичных симптомов недуга, которые выходят за рамки официальных списков, сообщила доцент из медицинской школы Университета Индианы Натали Ламберт.

В частности, пациенты рассказывают об ощущении жжения в области стоп, внезапных провалах в памяти, развившейся бессоннице, необъяснимых кожных высыпаниях, онемении лица и тела, выпадении волос, проблемах с сердцем, передает РИА «Новости». Необычные симптомы сохраняются в течение нескольких месяцев после того, как переболевший выписался из больницы.

Ламберт подчеркивает, что подобные проявления не стоит списывать на последствия перенесенного стресса, а следует тщательно изучить.

«Растет количество якобы выздоровевших людей, которые продолжают страдать от невылеченных симптомов. Поэтому необходимо исследование, в рамках которого были бы изучены долгосрочные последствия COVID-19», – отмечает специалист.

Напомним, в среду сообщалось, что в США мужчина Джордан Джози дважды переболел коронавирусом, при этом каждый раз с разными симптомами. Специалисты отмечают, что такие случаи могут служить примером повторного инфицирования.

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