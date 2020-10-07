Мужчина дважды переболел коронавирусом с разными симптомами

В США мужчина Джордан Джози дважды переболел коронавирусом, при этом каждый раз с разными симптомами. Специалисты отмечают, что такие случаи могут служить примером повторного инфицирования.

Первый раз 29-летний американец заразился в марте. Заболевание сопровождалось высокой температурой, отдышкой и болями в теле. Через два месяца количество обнаруженных в его крови антител и общее состояние даже позволило мужчине возобновить пробежки, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Однако уже в июне его самочувствие вновь ухудшилось. У американца пропал аппетит, он сильно похудел и появилась настолько сильная усталость, что он не мог выполнять обычные повседневные действия.

«Я не мог подняться по лестнице или прогуляться в моем районе», – рассказал мужчина.

Доктор Сьюзан Клайн, профессор медицины в отделе инфекционных заболеваний и международной медицины в Медицинской школе Университета Миннесоты отметила, что подобные случаи могут быть примерами повторного инфицирования. Для того, чтобы это определить, нужно провести генетическое секвенирование образцов вируса, заявила специалист.

Ранее вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов выразил предположение, что иммунитет к коронавирусной инфекции сохраняется у перенесших заболевание примерно полгода.

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