Стали известны сроки возможного повторного заражения коронавирусом

Вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов выразил предположение, что иммунитет к коронавирусной инфекции сохраняется у перенесших заболевание примерно полгода.

По его словам, в течение трех-четырех месяцев у пациентов, переболевших COVID-19, снижаются антитела вплоть до полного исчезновения. При этом к пятому-шестому месяцу клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген.

«Те, кто болел в апреле и мае, через полгода вновь окажутся под угрозой заражения», – предупредил Чепурнов в беседе с порталом «Ura.ru».

Специалист считает, что увеличение числа переболевших не поможет сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу.

«Надежды на формирование коллективного иммунитета с помощью переболевших больше нет. <...> Сегодня стало ясно, что сделать это не удастся», – утверждает вирусолог.

Накануне столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусу в Москве стабилизировалась, хотя больницы заполняются. В прошлый четверг Собянин заявил, что в Москве нет второй волны коронавируса.

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