Собянин заявил о стабилизации ситуации по коронавирусу в Москве

Ситуация по коронавирусу в Москве стабилизировалась, хотя больницы заполняются, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.

«Мы видим, как активно загружаются наши больницы, ситуация несколько стабилизировалась, но количество (госпитализированных) больных все равно медленно, но верно приближается к тысяче человек в сутки, среди них много тяжелобольных», – сказал он в интервью телеканалу «Россия 1».

При этом мэр отметил, что в Москве пока не планируется переводить больницы, оказывающие плановую помощь, на работу с больными коронавирусом, передает РИА «Новости».

«У нас есть мобильные госпитали, которые страхуют эту ситуацию, поэтому мы в массовом порядке переводить больницы, которые оказывают плановую помощь, пока не собираемся. А отдельные корпуса, которые зарезервированы, – да», – отметил Собянин.

В Москве за минувшие сутки умерли 29 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила причины роста заболеваемости коронавирусом в России.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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