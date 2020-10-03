В Москве за сутки умерли 29 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 29 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 29 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит слова представителя оперативного штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 5343 человек.

В оперативном штабе напомнили, что при появлении первых симптомов ОРВИ стоит оставаться дома и вызывать врача.

Днем ранее в Москве умерли 32 пациента с коронавирусом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила причины роста заболеваемости коронавирусом в России.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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