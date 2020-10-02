В Москве за сутки умерли 32 пациента с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли 32 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 32 пациента, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение оперативного штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 5314 человек.

Днем ранее в Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила причины роста заболеваемости коронавирусом в России.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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