Собянин: Второй волны коронавируса в Москве нет

В Москве нет второй волны коронавируса, заявил мэр города Сергей Собянин в четверг в эфире «России 24». Градоначальник также заверил, что московские власти не собираются «микшировать или затирать» ситуацию с COVID-19.

«Если брать некий такой консенсус, то второй волны как таковой нет, потому что второй волной обычно называют вторичное заболевание тех, которые уже переболели», – приводит слова Собянина РИА «Новости».

«Так вот этого (повторного заражения – прим. ВЗГЛЯД) нет, может быть, какие-то единичные случаи есть, но в массовом порядке этого нет, мы видим заболевания людей, которые раньше не проходили ни по ПЦР-тестам положительным, ни по ИФА... Практически вообще нет людей, которые повторно начали заражаться», – добавил он.

Рост заболеваемости в городе есть, и он очень большой, сказал мэр. Аналогичная ситуация наблюдается и в других европейских городах.

«В Мадриде уже, по-моему, раза в четыре выше, чем весной было, в Лондоне уже наполовину от весенних значений, в Вене уже в несколько раз больше, чем было весной, и так далее. Все равно надо ориентироваться на схожие сценарии развития. Мы тоже большой город и вряд ли будем исключением», – указал он.

Число выявленных заболевших в столице может приблизиться к 3 тыс. человек в сутки, сказал Собянин.

«У нас растет количество госпитализированных, количество тяжелых больных, количество больных на ИВЛ. Все эти показатели растут. Сегодня количество людей, которых мы ежедневно госпитализируем, приблизилось к тысяче человек. Это в два раза больше, чем мы госпитализировали еще две недели назад. Поэтому ситуация сложная, и упрощать ее не нужно», – сказал глава города.

Он добавил, что власти Москвы не планируют «микшировать или затирать» ситуацию с коронавирусом. В столице достаточно коечного фонда, и каждый день из резерва выводятся дополнительные места для коронавирусных больниц.

«Не сами больницы, а те здания, которые были зарезервированы под COVID и были в горячем резерве», – отметил Собянин.

Также он выразил уверенность, что пандемия коронавируса закончится через несколько месяцев, и выразил надежду, что в ноябре – декабре будут произведены первые крупные партии вакцины.

Собянин подчеркнул, что по всей Москве усилят контроль соблюдения мер безопасности, предписанных Роспотребнадзором по коронавирусу.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 8,9 тыс. новых случаев коронавируса, в Москве – 2424 человека. Всего в стране выявлен 1 185 231 вирус-положительный пациент в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 964 242 человек.

Напомним, домашний режим для граждан с хроническими заболеваниями, жителей старше 65 лет и беременных женщин будет действовать в Москве до 28 октября.