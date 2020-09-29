Москвичам рекомендовали домашний режим и удаленную работу до 28 октября

Домашний режим для граждан с хроническими заболеваниями, жителей старше 65 лет и беременных женщин будут действовать в Москве до 28 октября, сообщается в указе столичного градоначальника Сергея Собянина. Кроме того, сотрудников компаний рекомендовано перевести на удаленный режим работы.

Согласно документу, опубликованному во вторник на официальном сайте мэра Москвы, «необходимость для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен департаментом здравоохранения города Москвы, не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома, за исключением ряда случаев», устанавливается в период с 28 сентября по 28 октября 2020 года.

«Работодателям, осуществляющим деятельность на территории города Москвы, рекомендуется перевести работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционный режим работы», – говорится в документе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей из групп риска, в том числе беременных женщин, оставаться дома на фоне распространения коронавируса. Он также сообщил, что социальные карты москвичей старше 65 лет на время ограничений из-за коронавируса не будут блокировать.

Кроме того, в Москве возобновили работу системы соцобслуживания граждан из группы риска по COVID.

Кроме того, Собянин подписал указ о том, что ученики московских школ отправятся на осенние каникулы с 5 по 18 октября включительно. Также в Москве приостановлено посещение детских досуговых организаций. При этом детские сады и дошкольные группы в Москве продолжат работать в обычном режиме.