Трамп собрался покинуть госпиталь в ближайшие часы

Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что собирается в ближайшие часы покинуть госпиталь, где лечился от коронавируса.

Трамп заявил в Twitter, что покинет «замечательный медицинский цент Уолтера Рида в 18.30» (1.30 мск). Он заверил, что чувствует себя «очень хорошо», и призвал «не бояться» COVID-19.

«Не позволяйте ему господствовать в вашей жизни», – заявил Трамп, добавив, что при его президентстве в США получены «очень хорошие лекарства и знания».

Трамп утверждает, что чувствует себя «лучше, чем 20 лет назад».

«Говорят, СМИ возмутились тем, что я сел в защищенную машину, чтобы поблагодарить многочисленных фанатов и сторонников, которые простояли на улице много часов и даже дней, чтобы выказать уважение своему президенту», – отметил Трамп.

По мнению Трампа, не сделай он этого, те же СМИ обвинили бы его в неблагодарности.

Лечащий врач главы государства Шон Конли заявил, что «пока еще рано говорить о том, что опасность миновала». Однако медики считают, что «наблюдения и клинические показатели» говорят в пользу «безопасного возвращения президента домой, где ему будет оказано медицинское обслуживание мирового уровня», передает РИА «Новости».

Конли сообщил, что за сутки состояние Трампа «продолжило улучшаться, температуры не было в течение 72 часов», поэтому президент «соответствует нормам для выписки».

Лечащий врач президента США не стал отвечать на вопросы о том, была ли у Трампа пневмония, когда Трамп перестанет быть заразным и когда сможет ездить в предвыборные поездки.

Конли заявил, что медики «осторожно оптимистичны». Сейчас Трамп в больнице не получает никакого особого лечения, которое не мог бы получить в Белом доме.

Конли заверил, что Трамп не давил на него с целью выписаться пораньше, «президент был потрясающим пациентом».

Еще один из лечащих врачей президента Брайан Гарбальди заявил, что Трамп получит еще две дозы ремдесивира, последнюю из них – в Белом доме.

«Вчера вечером президент получил третью дозу ремдесивира. Он перенес это без проблем. Работа его почек и печени остается нормальной», – сказал Гарбальди.

Врач Шон Дули сообщил, что у Трампа «на данный момент нет никаких респираторных жалоб».

В пятницу глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. В связи с этим штаб Трампа объявил об отмене всех предвыборных мероприятий с участием президента Соединенных Штатов. Вечером Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса, а в субботу ночью госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд.

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