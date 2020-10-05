Эрдоган обвинил Минскую группу в обострении в Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе является результатом «бездействия» Минской группы ОБСЕ, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Минская группа не занималась урегулированием проблемы Карабаха. Именно из-за ее халатности и бездействия ситуация пришла к такому результату. Мировое сообщество молча смотрело на оккупацию со стороны Армении», – цитирует РИА «Новости» Эрдогана.

Он добавил, что «Азербайджан решительно продвигается вперед, уже освободил многие населенные пункты, и Турция поддерживает его».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Турция должна присутствовать в урегулировании карабахского конфликта.

Он также говорил, что отношения Баку и Москвы находятся на высоком уровне.

В пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в переброске в Карабах нескольких тысяч наемников из Сирии.

Днем ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил информацию о переброске в Карабах боевиков джихадистских группировок из Сирии. Позже он уточнил, что более 300 сирийских «боевиков-исламистов, вывезенных ранее из района Алеппо, переброшены через турецкий Газиантеп в зону конфликта в Нагорном Карабахе (для участия в боевых действиях на стороне Азербайджана)». Французский лидер назвал эти данные «подтвержденным фактом». После этого Алиев потребовал извинений от Франции.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.

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