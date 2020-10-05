Алиев высоко оценил позицию России по Карабаху

Армения пытается вовлечь Россию в нагорно-карабахский конфликт, однако отношения Баку и Москвы находятся на высоком уровне, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«На сегодняшний день сотрудничество с Россией на многих платформах проходит на очень высоком уровне. Мы относимся друг к другу как к стратегическим партнерам, что находит свое отражение в подписанных документах. В данном случае Россия показывает себя как большая и ответственная страна. От России приходят положительные сообщения, ее заявления сдержанные», – сказал Алиев в интервью турецкому телеканалу TRT Haber, передает РИА «Новости».

По его словам, Армения преследует цель вовлечь Россию в этот конфликт.

«Армения наносит удары по Азербайджану с территории самой Армении. Для того, чтобы мы в ответ нанесли по территории Армении удар, чтобы Армения, в свою очередь, обратилась за помощью к ОДКБ, в частности к России», – заявил Алиев.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ для прекращения огня должны дать гарантии по выводу войск Армении с оккупированных территорий», – добавил он.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. Участники конфликта сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.