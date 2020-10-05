Путин отметил заслуги Васильева на посту главы Дагестана

Президент России Владимир Путин в ходе встречи в режиме видеоконференции высоко оценил деятельность Владимира Васильева на посту главы Дагестана. В видеоконференции принял участие также Сергей Меликов, который был назначен врио главы республики после отставки Васильева.

«Вы многое сделали для развития республики, особенно в это сложное время. Многие вещи не боялись брать на себя и очень достойно исполняли свой долг», – передает ТАСС слова президента.

Путин предположил, что время работы во главе Дагестана с октября 2017 года для Васильева пролетело как один день. «Это точно, Владимир Владимирович», – подтвердил Васильев. «Работа интересная, люди интересные, республика. <...> Там все уникальное», – добавил Путин. «Абсолютно, это так», – согласился Васильев.

«Владимир Абдуалиевич, хочу вас поблагодарить еще раз за работу, которую вы проделали в Дагестане. Перед вами стояли очень сложные задачи, практически по каждому направлению вы продвинулись значительно вперед, я это чувствую, вижу. Надеюсь, что и людям это заметно. У меня будет наверняка еще возможность поблагодарить вас лично, сделаем это как можно быстрее», – передает РИА «Новости» слова главы государства.

Путин добавил, что тема борьбы с коронавирусом по-прежнему является одной из основных для Дагестана. «Будем и дальше помогать республике. Вам нужно только быстрее определиться вместе со специалистами на месте, что дополнительно нужно сделать, в том числе с уровня федерального центра», – добавил президент.

Поблагодарив президента за такую оценку, Васильев в свою очередь назвал ситуацию в республике стабильной, имеющую тенденцию на улучшение.

По словам Васильева, в Дагестане за последние годы выросло доверие к федеральной власти, а воровство сократилось. «Когда вы дали мне поручение – в 2017 году вы были в Дагестане, я помню даже ваш жест – очистить бюджетную прослойку от мздоимцев. И мы с этого начали, и это помогло. <...> Эта работа сразу дала результат: сразу сократилось воровство откровенно, завышение объемов работ, улучшилось качество, появилось доверие перед федеральными структурами», – сказал Васильев.

В понедельник президент Владимир Путин принял отставку Владимира Васильева с поста главы Дагестана, назначив временно исполняющим обязанности руководителя региона Сергея Меликова. Другим указом Васильев назначен советником российского лидера.