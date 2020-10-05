Армения заявила об обстреле Степанакерта из «Смерча» и «Полонеза»

Степанакерт, столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики, подвергся обстрелу со стороны ВС Азербайджана из системы залпового огня «Смерч», «Полонез», а также турецкой T-300 Kasirga, заявил официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Азербайджан обстреливает ракетными средствами Степанакерт. Использует «Смерч», «Полонез», а также ракеты турецкого производства Kasirga», – цитирует ТАСС Ованнисяна.

Ранее представители Армии обороны Карабаха выразили мнение, что азербайджанские войска готовят новую наступательную операцию.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что виновниками нынешней ситуации в Нагорном Карабахе являются Ереван и ряд других стран, желавших сохранить статус-кво.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в прошлое воскресенье. Участники конфликта сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских. Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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