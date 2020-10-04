Алиев назвал виновников обострения в Карабахе

Виновниками нынешней ситуации в Нагорном Карабахе, по мнению президента Азербайджана Ильхама Алиева, являются Ереван и ряд других стран, желавших сохранить статус-кво. Об этом глава республики заявил в обращении к народу.

«Мы хотели решить конфликт мирным путем, терпели. Хотели получить свое, другого нам не надо. 30 лет мы жили с надеждой, что мировое сообщество решит проблему, что СБ ООН будет усердствовать для выполнения своих же резолюций», – приводит его слова РИА «Новости».

Алиев заявил, что Баку был готов и к поэтапному урегулированию конфликта. «Сначала возвращение пяти районов, потом два, потом обсуждение статуса. Мы хотели этого, у нас было право на это. Что мы увидели? Мы увидели желание сломать нашу волю, нам стали угрожать новыми войнами», – подчеркнул он. Алиев добавил, что в июле произошло «нападение», погибли азербайджанские военные. «В августе к нам послали диверсионную группу. Это ли является верностью к переговорному процессу?» – задался вопросом он.

По словам Алиева, он неоднократно просил Минскую группу ОБСЕ, мировое сообщество повлиять на Ереван, принять санкции. «Они меня не услышали, подумав, что я, азербайджанский народ смиримся с положением дел», – сказал он.

«Азербайджанский народ оскорбили «инаугурацией» в Шуше. Посмотрим, где он сейчас будет проводить инаугурацию. Вы думали, что мы с этим смиримся? Что означало поселение армян из Ливана в Карабах? Нарушение конвенций, Женевской конвенции. Где была реакция? Минская группа, Евросоюз заявили, что это их не интересует. Тогда почему сейчас интересует? Нас сейчас обвиняют в чем попало. Карабах – наша земля. Мы туда вернемся. В нынешней ситуации первый виновником является руководство Армении и ряд стран, которые хотели продолжения оккупации и статус-кво», – заявил Алиев.

В интервью арабскому телеканалу «Аль-Арабия» он также обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в срыве усилий Минской группы ОБСЕ по установлению мира в Нагорном Карабахе. По его словам, на протяжении 28 лет предпринимались шаги, «пусть и маленькие», велась работа над возможными решениями. «И два года назад к власти в Армении пришел человек, не имеющий опыта в политике, который не разбирается в геополитике, и перечеркнул эти усилия», – сказал Алиев.

Он добавил, что не звонил ни одному из лидеров в связи с нынешней ситуацией на линии соприкосновения в Карабахе. «Контакты были, звонили мне», – сказал президент Азербайджана.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.